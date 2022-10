Motorista morre após colidir em carro e poste na Avenida Paralela

Foto: Reprodução / Redes sociais

Um homem morreu depois de bater em um carro e um poste na madrugada deste domingo (9), na Avenida Paralela, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o veículo ficou completamente destruído. O acidente aconteceu próximo ao viaduto Canô Veloso.

Segundo a Transalvador, o homem veio a óbito no local. O motorista do outro veículo atingido teve ferimentos leves e recebeu atendimento do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As vítimas não tiveram as identidades reveladas.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o vidro frontal e parte do teto do veículo foram arremessados com o impacto.

