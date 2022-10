Motorista perde controle da direção e caminhão atropela 4 pessoas no extremo sul da Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção do veículo e causou o atropelamento de pelo menos 4 pessoas, no domingo (16), em uma cidade do extremo sul da Bahia. De acordo com informações da TV Bahia, o acidente aconteceu após a batida entre uma caminhonete e uma carroça, que estava com um cavalo a bordo em Porto Seguro.

O animal ficou preso às ferragens do veículo e as vítimas atingidas tentavam retirar o animal da carroceria. Segundo testemunhas, foi nesse momento que o caminhão desceu a ladeira desgovernado.

As vítimas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porto Seguro. Uma delas precisou ser transferida para o Hospital Luís Eduardo Magalhães. Não há detalhes sobre os estados de saúde delas. A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar se ocorreu imprudência na ação do motorista do caminhão.

Foto: Reprodução / TV Bahia

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.