Motorista por aplicativo é executado a tiros no sul da Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um motorista por aplicativo foi executado, na noite de quinta-feira (13), em um posto de combustíveis localizado na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. De acordo com informações da TV Bahia e da Polícia Civil, Tameu Santos de Oliveira, de 34 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça e no pescoço.

Testemunhas chegaram a relatar que o autor do crime teria descido de um carro preto, se aproximado da vítima e disparado ao menos 5 vezes. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo de Tameu foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há informações sobre enterro e sepultamento do motorista.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível observar que alguns populares se reuniram no local do crime. Ainda segundo a Polícia Civil, ao que tudo indica, o motorista fazia do posto um ponto de espera para as corridas. A vítima tinha passagem pela polícia e até esta sexta-feira (14), ninguém foi preso. A Delegacia da cidade investiga o caso.

