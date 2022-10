Motoristas e entregadores do Uber podem receber empréstimo

Há poucos dias, a Uber divulgou que oferecerá uma linha de crédito para motoristas e entregadores que trabalham para o app por meio do Uber Conta. O empréstimo disponibilizado pode variar entre os valores de R$ 1.000 até R$ 10.000. Então, para solicitar, basta os interessados comporem uma lista dos parceiros que foram selecionados.

Mas, como assim? Ficou curioso para saber detalhes sobre o novo empréstimo? Quem poderá participar e como será a questão dos valores? O Notícias Concursos, na matéria deste sábado (15) te dará as informações mais importantes para que fique por dentro do assunto. Confira!

Como funciona o empréstimo no Uber Conta?

Para começar, essa linha de crédito destina-se a quem é parceiro do Uber. Assim, o app terá o limite disponível, no primeiro momento, para os motoristas que estão na categoria platina e diamante no Uber Pro.

Trata-se de uma fase de testes para identificar a funcionalidade de como será. Passado o período, a instituição analisará a chance de oferecer o crédito para os outros usuários.

Então, os valores, como citado acima, serão entre R$ 1.000,00 até R$ 10.000,00, pagos em até 18 parcelas, com os juros de 2,99% mensais. Por assim dizer, o empréstimo é pago diretamente por meio do débito na conta do próprio usuário, abatendo os repasses de ganhos que seriam depositados após a entrega ou a viagem, até se completar o valor da parcela.

Sem contar que os descontos têm início cerca de 28 dias antes da data do vencimento das parcelas, possuindo carência de, no máximo, 80 dias. De acordo com informações da Uber, a iniciativa é uma opção para aqueles que escolheram a plataforma como gerador de renda. Nesse sentido, os valores serão oferecidos em parceria com a instituição Digio, responsável pela operação das contas digitais do aplicativo de transporte.

Vantagens da Uber Conta

Pois, usuários do Uber Conta contam com várias outras vantagens, tal como desconto de 60% nas compras online feitas em lojas parceiras. Além disso, tem cashback em alguns estabelecimentos. Mas, o oferecimento das vantagens, dependerão do nível em que o motorista parceiro no programa fidelidade do app está.

A conta possui rendimento em 100% do CDI no saldo, faz transferência via PIX e TED, saques, saque via QR Code nos Banco24Horas, sem contar com pagamento de boleto. Para correntistas, tem também um cartão com a bandeira Elo, disponível na versão física ou virtual.

Enfim, abrir conta no Uber Conta é grátis e disponível para os motoristas com perfil ativo no app. Além disso, não se pode ter restrições legais relativas a ordens judiciais. Os motoristas precisam ter completado, no mínimo, 25 corridas na plataforma. Entregadores do Direct e Flash também têm acesso a essa conta e ao empréstimo.