Movile anuncia vagas em SP e BH

A Movile, empresa que atua nos segmentos de pedido e entrega de alimentos, bilheteria e logística, anunciou a abertura de vagas de emprego em São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG). Há chances para atuação na modalidade home office.

Há chances para os cargos de CTPO (Sympla) e Estágio em Finanças – neste caso, a vaga é afirmativa para pessoas pretas e pardas que estejam cursando Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins. Além das vagas efetivas, a empresa disponibiliza um Banco de Talentos para que os profissionais interessados em integrar sua equipe possam cadastrar seu currículo e concorrer a oportunidades futuras.

Segundo a empresa, os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas, em grande parte delas, a procura é por funcionários que desafiem o status quo, sejam proativos e inovadores.

Sobre a empresa

A Movile é uma empresa investidora em startups como Sandbox & Co, Sympla, Sunch, iFood, Moova, MovilePay, Mensajeros Urbanos, Afterverse, Zoop, a55, entre outras.

Recentemente, a empresa recebeu um aporte da holandesa Prosus, que passou a ser controladora da brasileira e assinou acordo para adquirir 33,3% das ações do iFood (Android, iOS). Com isso, a Movile, que já possuía 67% do capital do iFood , passou a ter 100% do controle da empresa.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página https://movile-career.gupy.io/eyJzb3VyY2UiOiJndXB5X3BvcnRhbCJ9&ref. No endereço é possível conferir a lista completa de vagas, bem como seus requisitos e escopo de atuação.

