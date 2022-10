Mozarlândia (GO) divulga processo seletivo com 122 vagas em caráter temporário

A Prefeitura de Mozarlândia, no estado de Goiás, abre processo seletivo para o preenchimento de 122 vagas em diferentes áreas da administração municipal.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental e médio para contratação por tempo determinado.

Os salários chegam até R$ 1,9 mil mensais.

Vagas e salários Mozarlândia – GO

A Prefeitura de Mozarlândia oferece 122 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Agente de vigilância – 10 vagas;

Auxiliar de higiene e alimentação – 3 vagas;

Executar de serviços gerais – 9 vagas;

Executar de serviços gerais – 12 vagas;

Auxiliar de higiene e alimentação – 1 vaga;

Motorista – 3 vagas;

Agente de vigilância – 3 vagas;

Gari – 20 vagas;

Executor de serviços gerais – 14 vagas;

Agente de vigilância – 21 vagas;

Motorista – 9 vagas;

Pedreiro – 3 vagas;

Operador de máquina – 5 vagas.

Nível médio

Executor administrativo – 9 vagas.

As vagas oferecidas pela Prefeitura de Mozarlândia – GO são para atuar nas seguintes secretarias:

Secretaria Municipal de Saúde;

Secretaria de Assistência Social;

Secretaria Municipal de Obras e Transporte.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, como possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Mozarlândia – GO variam de acordo com a vaga e o nível de escolaridade.

Os cargos de nível fundamental, por exemplo, possuem salários de R$ 1.412,94 a R$ 1.862,51 enquanto o cargo de nível médio pagam salários de R$ 1.926,74. Todos para uma jornada de 40 horas semanais.

Inscrições Mozarlândia – GO

Os interessados em participar do concurso público para Prefeitura de Mozarlândia – GO devem realizar a inscrição do dia 03 de novembro de 2022 até o dia 11 de novembro de 2022, diretamente e de forma presencial, na sede da Prefeitura de Mozarlândia – GO, na Rua São Paulo, s/n.

Etapas concurso Mozarlândia – GO

O concurso público para Prefeitura de Mozarlândia – GO contará com as seguintes etapas:

Entrevista de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; Prova de Títulos de caráter classificatório;

de caráter classificatório; Prova prática apenas para alguns cargos de, de caráter eliminatório e classificatório.

A data prevista em edital para a análise curricular é entre os dias 14 de novembro de 2022 a 16 de novembro de 2022.

De acordo com o edital, o concurso público para Prefeitura de Mozarlândia tem validade de um ano, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo e as atribuições de cada cargo.