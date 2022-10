MP denuncia torcedores envolvidos em briga de organizadas por tentativa de homicídio

Três homens, envolvidos na briga entre torcidas organizadas que ocorreu no último dia 4 de setembro, no bairro de São Caetano, em Salvador, foram denunciados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por tentativa de homicídio. A Justiça acatou a denúncia no último dia 10 de outubro.

Filipe Santos Borges, Vinícius Cerqueira Almeida e Walace de Lima Santana foram denunciados por crime de tentativa de homicídio, por motivo fútil e, no caso de Vinícius, também por impossibilitar a defesa das vítimas. A pedido do MP, foi decretada a manutenção da prisão preventiva dos três.

A denúncia foi oferecida pela promotora de Justiça Sumaya Queiroz de Oliveira no último dia 4 de outubro. Segundo o documento, Filipe Borges e Walace Santana, vestidos com o uniforme da torcida ‘Imbatíveis’, agrediram a cabeça, respectivamente com uma pedra e com chutes, de dois integrantes da ‘Bamor’.

Ainda segundo a denúncia, as vítimas foram agredidas enquanto estavam caídas no chão, após serem atropeladas pelo carro de Vinicíus Cerqueira, que fugiu do local logo em seguida. Conforme o documento, os agredidos apresentaram lesões gravíssimas que “não provocaram a morte das vítimas por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que foram socorridas por terceiros”.

Na decisão, a juíza Andrea Teixeira Sarmento Netto pontuou haver provas da conduta criminosa e indícios suficientes de autoria. As prisões preventivas dos três homens serão mantidas, segundo a denúncias, “garantia da ordem pública” e “resguardar a sociedade de maiores danos”.

Relembre o caso

Uma briga envolvendo torcedores do Vitória e Bahia deixou pelo menos três homens feridos em São Caetano, bairro de Salvador, no início da tarde de 4 de setembro. Imagens da confusão, que circularam pelas redes sociais, mostram as vítimas caídas na Avenida Nestor Duarte, próximo ao Largo do Argeral.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou as vítimas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há detalhes sobre os estados de saúde dos três homens.

De acordo com a Polícia Militar, policiais encontraram três pessoas caídas no chão ao atenderem ocorrência e foram informados por pessoas que estavam no local que os indivíduos teriam sido atropelados por um veículo.

Torcedores da TUI foram rendidos e colocados sentados ao chão, para apartar a confusão. Segundo informações da Polícia Civil, que apura o caso, 53 pessoas foram conduzidas para a Central de Flagrantes.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.