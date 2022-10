‘Muita intimidade’, diz Letícia Colin sobre cenas de sexo com Caio Castro

Foto: Reprodução/Globoplay

Letícia Colin falou sobre a química de sua personagem em “Todas as Flores” com Caio Castro, após a repercussão das cenas de sexo entre os dois na trama do Globoplay.

Em entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, do o Globo, a atriz falou sobre as gravações dos momentos quentes entre Vanessa e Pablo, na novela de João Emanuel Carneiro.

“Eu fico muito tranquila por estar num set em que me sinto segura. A Carla Bohler, que dirigiu essa cena, já me dirigiu outras vezes. E estou com o Caio, um cara com quem eu já tenho uma parceria e um jogo muito fluido. A gente confia muito um no outro, a gente tem muita intimidade, somos parceiros. Damos muita risada, não tem climão”, explicou.

Letícia Colin também falou sobre a importância das cenas mais íntimas com Caio Castro para o decorrer da trama e da história dos personagens.

“No Brasil, ao mesmo tempo que temos o carnaval, tem muita gente conservadora e que enxerga o sexo de uma forma minimizada. Acho lindo quando uma cena de sexo é bem feita. Sexo é vida, sexo é bom. É dramatúrgico também, ainda mais nessa novela, com esses personagens. Eles precisam dessa sedução e desse erotismo”, disse.

