Muitos podem receber R$1.000 na CAIXA hoje (21/10), mas não sabem

Trabalhadores têm até o dia 15 de dezembro para solicitar o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A modalidade foi liberada pelo Governo Federal no início deste ano e está disponível para mais de 40 milhões de pessoas.

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelos repasses dos valores, quase R$ 30 bilhões foram distribuídos entre os trabalhadores. Lembrando que cada um pode sacar até R$ 1 mil, conforme a quantia disponível nas suas contas vinculadas ao FGTS.

A liberação do saque extraordinário foi escalonada, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador, entre as datas de abril e junho deste ano. Os recursos foram creditados de forma automática nas contas digitais no aplicativo Caixa Tem.

Contudo, a Caixa anunciou que cerca de R$ 9,2 bilhões do FGTS ainda não foram resgatados pelo saque extraordinário. Diante disso, os interessados em realizar o saque devem se apressar antes que o prazo estabelecido pelo Governo Federal expire.

Como solicitar a liberação do saque extraordinário do FGTS?

A solicitação do saque extraordinário deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. Feito o procedimento, o trabalhador terá que aguardar até 15 dias úteis para os recursos caírem na poupança digital do Caixa Tem.

Pela carteira digital da Caixa o cidadão pode pagar contas e boletos, fazer compras online com o cartão de débito virtual, fazer recarga no celular, efetuar transferências, inclusive via Pix e pagar compras em maquininhas com um QR Code.

Lembrando que o saque é facultativo ao trabalhador. Portanto, caberá a ele aderir a nova modalidade ou não. Caso não deseja resgatar os valores, é possível informar a negativa a Caixa pelos canais digitais até 10 de novembro.

Como consultar o saldo do FGTS

O trabalhador pode consultar o seu FGTS de várias formas. Portanto, veja cada uma delas a seguir:

Por SMS

Sendo uma das formas mais práticas de consultar o FGTS, o trabalhador pode aderir a opção de receber mensagens de textos (SMS) quando houver alguma movimentação em suas contas no Fundo de Garantia.

Por correspondência

Outra forma de receber o extrato do FGTS é em sua própria residência. O trabalhador pode ter acesso às informações a cada dois meses, basta informar o endereço completo no site do órgão, em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01.

No site ou aplicativo

Por fim, é possível consultar o extrato do FGTS através do site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS. Pelo site, o trabalhador deve informar o NIS (PIS/Pasep) ou a Senha Cidadão. A consulta pelo aplicativo também é simples, no entanto, é preciso baixá-lo.