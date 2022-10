Mulher é detida por usar celular para tirar fotos dentro da cabine

Foto: Divulgação

Uma mulher foi detida após usar o celular paratirar fotos dentro da cabine de votação neste domingo (30), na cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 12h, equipes do 14º Batalhão da corporação foram acionadas pelo presidente de uma seção eleitoral no centro da cidade com a informação de que uma eleitora estava fazendo captura de imagens com um aparelho de celular na cabina de votação.

A mulher e a autoridade eleitoral foram levadas para a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus para adoção das medidas cabíveis.

Jequié

Em Jequié, no sudoeste da Bahia, um homem foi preso em flagrante e conduzido para uma delegacia da cidade pelo mesmo motivo.

Além deste caso, agressões foram registradas em Salvador, mas a SSP-BA não divulgou os locais onde elas ocorreram.

