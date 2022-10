Mulher que inspirou ‘Viva – A Vida é uma Festa’ morre aos 109 anos

Foto: Reprodução/Divulgação/Pixar

Dona María, mulher que inspirou a personagem Mamá Coco da animação “Viva – A Vida é uma Festa”, morreu aos 109 anos de idade, no domingo (16).

O falecimento da veterana foi noticiado por Roberto Monroy, secretário de Turismo de Michoacán. “Lamento profundamente o falecimento de Dona María Salud Ramírez Caballero, Mamá Coco, mulher incansável e exemplo de vida, que foi a inspiração para este amado personagem que deu a volta ao mundo”, disse.

Ela fez aniversário no mês passado e morreu na cidade natal, Santa Fe de La Laguna, em Michoacán, no México. O lugar é conhecido pela tradição do Dia dos Mortos, que é retratada no longa da Disney.

O filme lançado em 2017 a transformou em uma celebridade local. Vale lembrar que o longa ganhou o Oscar na categoria de “Melhor Animação” e faturou mais de 800 milhões de dólares em bilheteria mundial.

Também recebeu duas indicações ao Globo de Ouro, em 2018, vencendo na categoria de “Melhor Filme de Animação”.

Leia mais sobre Mundo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.