Mulher tem cadela roubada na porta de casa em Salvador

Uma mulher foi abordada por um homem armado, na noite de terça-feira (25), e teve a cadela da raça buldogue francês roubada, quando estava na porta de casa localizada na rua São Francisco, bairro do Monte Serrat, em Salvador. Um vídeo do circuito de segurança do imóvel registrou a ação. O suspeito, a bordo de um Fiat, desce com uma faca, ameaça a vítima e na sequência leva o pet. Assista abaixo:

Mulher tem cadela roubada na porta de casa em bairro de Salvador; veja vídeo#ibahia #salvador pic.twitter.com/aOhoSJ0ETP — iBahia (@iBahia) October 26, 2022

Em entrevista ao iBahia, Emanuelly Assemany contou que a cadela se chama Amora e tem apenas 4 meses. Ela ganhou o animal após a morte da mãe e tem um enorme apego emocional ao bichinho.

“Eu passeava com ela sempre de manhã, às 05h. Tinha só uma semana que comecei a levar ela pra rua por conta das vacinas. Aí ontem, ele homem apareceu e só levou Amora. Não levou mais nada”, contou.

O crime foi registrado na 3ª Delegacia Territorial (DT) do Bonfim, mas até o momento ninguém foi preso. A família monitora as redes sociais em busca de anúncios de venda, mas também não teve sucesso.

“Ele me abordou e pediu o cachorro. Aí eu disse: ‘moço, pelo amor de Deus, não leve minha cachorrinha, eu perdi a minha mãe tem pouco tempo com Covid-19, não leve ela’. Aí ele disse: ‘Me dê logo essa desgraça, se não eu vou desfigurar seu rosto’“, contou Emanuelly.

Sobre esse tempo de espera, a tutora de Amora desabafou: ‘Eu já tinha feito o desmame de medicamentos por conta da morte da minha mãe, e ontem eu voltei a tomar medicação. Não consigo dormir, comer, só fico no aguardo de que alguém me ligue”, finalizou.

