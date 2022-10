Multicentros de saúde de Salvador passam a realizar mutirões nos finais de semana

Foto: Bruno Concha/Secom

Os quatro multicentros de saúde de Salvador passaram a realizar mutirões de atendimento aos fins de semana. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a estratégia, que começou no último sábado visa atender à alta demanda por consultas e procedimentos especializados, que deixaram de ser feitos devido à pandemia de Covid-19.

O Secretário Municipal de Saúde, Décio Martins, avalia que a iniciativa já teve bons resultados logo no primeiro fim de semana.

“No sábado eu rodei as quatro unidades. Nós atendemos quase 2000 mil pessoas, de fato, estamos com a demanda reprimida de 17 mil pessoas por consulta e exames especializados. E o que isso possibilita? Possibilita uma abertura de agenda para que no futuro isso possa gerar essa demanda reprimida e melhor atender nossas população. São serviços de urologia, ginecologia, angiologia, dentre diversas especialidades. Então, nós consideramos que essa é uma estratégia muito exitosa que o munícipio de Salvador vem fazendo”, destaca.

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é de que sejam realizados cerca de 16 mil procedimentos, entre exames e consultas médicas. O secretário de saúde ressalta, no entanto, que os multirões não vão funcionar no esquema de demanda aberta.

“As pessoas que serão atendidas são aquelas que estavam na fila para atendimento. Ou seja, não será demanda aberta. Aquelas pessoas que estavam represadas para realizar suas consultas e exames estão sendo compactadas pelos multicentros para que possam comparecer e fazer suas consultas especializadas. São aquelas que são atendidas nas nossas unidades básicas de saúde, e estavam com necessidade de marcação de consulta ou exames especializados, ou também aquelas próprias que já atendiam aos multicentros, que estavam necessitando da consulta de retorno. Então, toda essa demanda reprimida, dos nossos postos de saúde e dos multicentros estão sendo atendidos”, explicou o secretário.

A unidades “Carlos Gomes”, “Vale das Pedrinhas”, “Amaralina” e “Liberdade” vão funcionar nos dias 15 e 16 e 22 e 23 de outubro, com uma pausa de um fim de semana no segundo turno das eleições.

A ação continua nos dias 5 e 6 de novembro, terminando no dia 12. O atendimento acontece das 7 da manhã às 16h da tarde, aos sábados e das 7h da manhã ao meio-dia, aos domingos.

