Mutirão atende beneficiárias do Auxílio Brasil em Salvador

Foto: Agência Brasil

Um mutirão do Outubro Rosa será realizado no sábado (22) com atendimento especial destinado aos beneficiários do Auxílio Brasil. O serviço será ofertado em 44 unidades de saúde da capital, das 8h às16h.

Para ter acesso ao serviço, os usuários devem estar munidos do cartão do benefício (antigo Bolsa Família), documento de identificação com foto, além da caderneta da gestante, no caso das grávidas e do cartão de vacinação das crianças atualizado, quando houver.

As mulheres em idade fértil, de 14 a 44 anos, e as crianças de até 7 anos também devem realizar o acompanhamento nutricional (peso e altura), sob pena de ter o benefício bloqueado.

O secretário de saúde, Decio Martins, reforça que o acompanhamento é uma exigência do Governo Federal e convoca a população.

”Salvador possui mais de 280 mil beneficiários cadastrados no Auxílio Brasil e o número de usuários que possuem pendências com o programa ainda é considerado alto. Pensando nisso, ampliamos a oferta do atendimento durante os mutirões do Outubro Rosa. A nossa expectativa é que a adesão seja ainda maior do que a do último mutirão, quando quase 4 mil pessoas foram atendidas”, destaca.

Durante a ação também serão ofertados exames preventivos, assistência social, consulta odontológica, testagem rápida para detecção de HIV, sífilis e hepatite, aferição de pressão arterial, encaminhamento para mamografia e consultas especializadas.

Ao menos quatro novos mutirões do Auxílio Brasil serão realizados até o final de dezembro. As datas serão divulgadas ao longo da programação.

O prazo final para realizar o acompanhamento obrigatório é o dia 31 de dezembro. As consultas podem ser feitas de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades de saúde de Salvador.

Confira a lista das unidades participantes do mutirão:

Atendimento manhã (8h às 13h) – UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), UBS Santo Antonio, USF Terreiro de Jesus, USF Alto do Cabrito, USF Recanto da Lagoa (Nova Brasília de Valéria), USF Bom Juá, USF Capelinha, UBS Marechal Rondon, USF Pirajá, USF San Martin II, UBS São Judas Tadeu (Pau Miúdo), UBS Ministro Alckmin (Massaranduba), UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim).

Atendimento manhã | tarde (8h às 16h) – UBS Vila Matos, USF Garcia, USF Arenoso, USF Saramandaia, UBS Eunísio Teixeira (Saboeiro), USF Padre Maurício Abel (São Gonçalo), USF Resgate, UBS Engomadeira, USF Raimundo Agripino (Sussuarana), USF Doron, USF Cabula VI, USF Calabetão, UBS Pires da Veiga (Pau da Lima), UBS Cecy de Andrade (Castelo Branco), UBS Castelo Branco, USF São Marcos, USF São Marcos II, USF Canabrava, USF Nova Brasília, UBS Periperi, USF Estrada da Cocisa (Paripe), USF Alto de Coutos, USF Alto de Coutos II, USF Alto do Cruzeiro, USF Tubarão, USF São João do Cabrito, USF Fazenda Coutos, USF Pituaçu, USF Cajazeiras V, USF Itapuã e UBS José Mariane (Itapuã).

