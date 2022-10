Nacci recebe exposição fotográfica para o mês das crianças

Foto: Divulgação

O Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci) sediará a exposição “Sorria. Seu Coração é do Bem!”, com o trabalho do fotógrafo baiano Eduardo Freire. O evento acontece na quarta-feira (26), das 14 às 17h, na sede Nacci que fica localizada na Rua do Alvo, no Saúde, bairro de Salvador. A entrada é gratuita.

A exposição será feita em homenagem ao mês das crianças. Para isso, serão expostas 21 fotografias feitas por Eduardo em uma brinquedoteca. Todo o trabalho do fotógrafo será doado para a instituição, assim como algumas das fotografias serão doadas às famílias que participarem do evento.

Além das fotos, as crianças também poderão se divertir com brincadeiras, presentes, doces e toda uma festa preparada especialmente para os pequeninos. Mesmo com a entrada gratuita, a organização do evento incentiva os visitantes a doar brinquedo, alimentos não-perecíveis ou produtos de higiene.

O projeto foi paralisado durante a pandemia, entretanto, esta não é a primeira vez que a exposição acontece. A “Sorria. Seu Coração é do Bem!” existe desde 2019 e começou com as fotografias feitas com crianças internadas na Ala Pediátrica do Hospital Geral Roberto Santos. Mais informações sobre antigos trabalhos e a atual exposição podem ser encontradas no instagram do projeto.

