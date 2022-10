Nakagima abre o jogo sobre cobrança para assumir filha de MC Loma

Foto: Reprodução/RecordTV/Divulgação/Daniel Domingos

O vencedor do “Ilha Record 2”, Flávio Nakagima, apareceu nas redes sociais para rebater as cobranças de internautas sobre assumir a paternidade da filha de MC Loma.

Por meio de vídeo publicado no perfil do Instagram, o surfista revelou não ser pai de Melanie, que nasceu no dia 9 de setembro. Além disso, Nagakima mostrou mensagens de internautas pedindo para ele assumir a criança.

“Tem muita gente me mandando mensagem, é uma coisa muito chata, referente à filha da MC Loma, a Melanie. A MC Loma é minha amigona, adoro ela, mas eu não sou o pai da filha dela”, iniciou.

“Recebo mensagens todos os dias dizendo para assumir. A minha relação é de amizade e consideração pela Loma, eu desejo todo o sucesso na carreira dela. Torço pela família dela, a felicidade da família dela. Peço que respeitem a mim e a MC Loma. Respeitem minha namorada, tem muita gente mandando mensagem para a Sté [Viegas], que vem recebendo mensagens. Ela não tem nada a ver com isso”, completou.

Nakagima e MC Loma tiveram um affair em 2020, mas não viveram um relacionamento propriamente dito. “Respeitem a mãe do meu filho, empatia sobre aquilo que estão dizendo, as mensagens que vocês estão enviando”, disse.

Mais posicionamentos

Ste Viegas, namorada de Nakagima, também já comentou o assunto e revelou se tratar de uma “história criada na internet”.

“Tem uns meses já que eu tenho recebido ataques sobre uma história fake que foi criada na internet. Eu e meu parceiro tentamos ignorar, mas não morreu, e as pessoas vem me atacar. Tem muita gente achando que o Naka é pai do filho da Loma. Bom gente, ele não é. Isso foi uma notícia fake criada por algum blog de fofoca e que acabou ficando por isso mesmo”, disse nas redes sociais.

“Agradeço muito se vocês pararem de me atacar pedindo para ele assumir uma filha que não é dele. A neném não é dele, entendeu? E eu só estou falando disso, porque toda vez que gravo o Naka e faço stories com ele, vem uma penca de gente fazendo ataques de ódio nos comentários, pedindo pra ele assumir o filho”, completou.

Desde o início da gravidez, MC Loma decidiu não revelar quem é o pais da criança e revelou que isso “não vai mudar nada” na vida dela, ou na dele.

“Eu sei quem é o pai do meu filho. O pai até já sabia, já até falei para ele. Eu sou uma pessoa solteira e foi de um ficante, mas estou muito feliz”, disse nas redes sociais na época.

