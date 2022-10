Namorada de jogadora de vôlei, Juliana Paes faz sucesso na web

Foto: Reprodução/Instagram

A atleta carioca Juliana Paes, de 28 anos, é xará da atriz que viveu Maria Marruá no remake de “Pantanal”, mas não possui nenhum trabalho como atriz. O talento da jogadora do Taubaté é nas quadras de vôlei.

Namorada de jogadora do Osasco, Maynara Rossi, Juliana Paes revelou já ter sido confundida com a ex-global em algumas ocasiões.

“As pessoas brincam (com o nome igual). Uma vez marquei um horário no salão e a atendente ficou meio decepcionada quando quem chegou fui eu e não a atriz”, explicou ela em entrevista ao UOL, no ano de 2014.

Antes de ser atleta do Taubaté, Juliana passou pelo Fluminense, São Caetano, Sesi, Pinheiro, Rio do Sul, Blumenau, de Santana Catarina, e Curitiba Vôlei, do Paraná. Além disso, ela também esteve na seleção brasileira juvenil, em 2012.

“Eu não tive nenhuma grande dificuldade para me tornar profissional. Acho que por estar na seleção brasileira de base, as portas foram se abrindo naturalmente, e fui agarrando cada oportunidade”, explicou em entrevista para o WCB News, na época.

Juliana Paes também já garantiu que não possui o nome em homenagem a atriz. Ao UOL ela disse que é um “sobrenome de família e uma mera coincidência”.

