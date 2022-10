Namorada de Juliana Paes comemora resultado das eleições

Foto: Reprodução/ Instagram

O resultado das Eleições 2022 foi favorável para a jogadora de vôlei do Osasco, Maynara Rossi, namorada da também jogadora Juliana Paes, sensação das redes sociais nos últimos meses.

No Instagram, Maynara apareceu ao lado da família comemorando a vitória do presidente eleito Lula (PT), e não deixou de se pronunciar.

“Meu sangue é vermelho e meu coração é de esquerda”, escreveu a atleta ao aparecer em um cenário com a bandeira do Partido dos Trabalhadores e uma camisa com o rosto de Lula estampada.

Foto: Reprodução/ Instagram

O voto da jogadora foi revelado por Juliana Paes em um vídeo no qual mostra a amada indo votar. Na gravação, o casal brinca com a confidencialidade do pleito.

“Amor?”, chamou Juliana Paes. “Oi, amor”, respondeu Maynara. “O voto é secreto, hein?”, questionou. “O voto é super secreto no meu carro vermelho”, brincou a jogadora de vôlei.

Quem é Maynara?

A jogadora de vôlei Maynara Rossi Devesa, tem 23 anos e além de se dedicar ao esporte, também estuda pedagogia e letras. A atleta tem um irmão caçula, de quem se diz a irmã coruja. No Instagram é possível ver alguns registros do pequeno.

Ainda nas redes sociais, a atleta se descreve como uma pessoa apaixonada por escrita, literatura, filosofia e política, além de afirmar ser viajante e vegetariana. Outra grande paixão da atleta é sua lojinha de cosméticos artesanais. A produção é natural, biodegradável e vegana e os produtos são vendidos online.

Como jogadora, Maynara já passou pelo São Bernardo Vôlei (2015/16 – 2018/19), Itajaí Vôlei Embraed Brasil (2019/20 – 2019/20), Energis 8/São Caetano (2020/21 – 2020/21), BRB/Brasília Vôlei (21/22 – 2021/22) e agora defende o Osasco Voleibol Clube.

