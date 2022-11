Namorado do governador Eduardo Leite faz sucesso na web

Foto: Reprodução / Redes sociais

O candidato Eduardo Leite (PSDB) foi eleito novo governador do Rio Grande do Sul na noite de domingo (30). Ele teve 57,12% dos votos e desbancou Onyx Lorenzoni (PL) que obteve 42,88%.

Com 37 anos, o novo governador do RS é abertamente gay e namora Thalis Bolzan. Na web, internautas parabenizaram o político e o “primeiro-cavalheiro”.

“Nossa que casalzão! Fico feliz que os tempos mudaram”, escreveu um. “Eles são muito lindos. Espero que o governo do Eduardo seja bom como merecemos”, reagiu outra. “Que primeiro-cavalheiro, hein Eduardo?”, brincou um terceiro.

Foto: Reprodução / Redes sociais

“Estou namorando há 11 meses com um médico do Espírito Santo. Tenho uma enorme admiração e amor por ele. É pediatra, trabalhou em hospital de campanha. Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer pra ti no programa, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política, e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser”, disse Eduardo Leite no Conversa com Bial, programa exibido na TV Globo.

