Não existirá mais boleto? Pix poderá fazer a substituição em breve

O Pix, sem dúvida, é uma das formas de pagamento que está sendo mais usada pelos brasileiros. Pela segurança e facilidade, a ferramenta se tornou bastante popular. Com isso, a previsão é que o sucesso só vá crescendo e em pouco tempo o “pixzinho” substitua o boleto de vez.

A popularização é tão grande que esse tipo de transação bancária brasileira é referência em outros países. Nas terras tupiniquins, a ferramenta desempenha bem o papel de facilitador, afinal, é uma transação instantânea e acessível. Portanto, na matéria desta sexta-feira (21) do Notícias Concursos, você entenderá por que o Pix substituirá os boletos e só perde em popularidade para os cartões de crédito.

O Pix pode mesmo substituir o boleto?

Não há o que discutir. Com um crescimento rápido em pouco tempo, o desempenho potente da transação instantânea é que diz que o recurso substituirá os boletos de vez daqui um tempo. A forma de pagamento é a 2ª mais usada e preferida pelos consumidores.

Em compras feitas online, o Pix, como citamos, perde somente para os cartões de crédito, já que estes podem dividir o valor da compra em parcelas. Em suma, os boletos ficaram obsoletos, quase esquecidos pelos usuários.

De acordo com as informações da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), o pagamento através de boleto teve uma queda substancial. Ele deixou de ser efetuado em cerca de 50% das compras. Em várias situações, a pessoa até faz a emissão, mas acaba esquecendo de pagar, perdendo a data limite.

Por essas e outras questões que o uso da ferramenta tem bastante incentivo entre as pessoas e conquistou parte da população. A rapidez e a praticidade fazem as compras serem concluídas em pouco tempo, com a entrega consequentemente feita em menos tempo também. Isso é outro ponto positivo a ser considerado.

No mês de julho de 2022, o Pix já era uma forma de pagamento em aproximadamente 76% de todas as plataformas e-commerce. Realmente a aceitação foi grande e, por isso, existe a previsão de que a ferramenta atinja 92% dos comércios online até o fim do ano.