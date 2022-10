Não quer receber ligações no WhatsApp? Veja o que fazer

Para muitos usuários do WhatsApp, principalmente aqueles mais reservados, a ligação pelo aplicativo é algo que está totalmente fora de cogitação entre os seus contatos.

No entanto, mesmo não gostando da função, muitos não sabem como bloqueá-la sem restringir o contato direto com outras pessoas. Portanto, confira como desativar as chamadas pelo mensageiro sem bloquear os seus contatos.

Como desativar as chamadas no WhatsApp?

Primeiramente, é importante salientar que o WhatsApp não possui a função direta de desativar as chamadas sem bloquear o contato da sua agenda.

No entanto, você pode silenciar as notificações das chamadas e não ser mais incomodado por elas. Veja o passo a passo:

Abra o WhatsApp; Clique no contato em que você deseja silenciar as notificações; Na parte superior da tela, clique nos três pontinhos ou no nome do contato e, em seguida, clique na opção “dados de contato”. Feito isso, desça a tela e procure a aba de notificações personalizadas, onde irá silenciar as notificações de chamadas ou mensagens.

WhatsApp vai permitir que grupos tenham até 1.024 participantes

Para proporcionar as melhores experiências aos usuários do WhatsApp, o aplicativo passa por uma série de inovações frequentemente. Novos recursos são liberados no mensageiro e, de acordo com informações, o próximo será muito útil para quem participa de grupos.

Isso porque, recentemente, o WhatsApp informou que uma ampliação no número de participantes dos grupos pode ser feita em breve. É importante salientar que essa capacidade já foi aumentada duas vezes.

Grupos com maior quantidade de participantes

Neste ano, o laboratório de desenvolvimento do mensageiro realizou alguns testes de ampliação dos número de participantes dos grupos, chegando a 512 membros.

No entanto, os testes apontaram que o WhatsApp tem capacidade de comportar nos grupos ainda mais pessoas, totalizando 1.024 usuários participantes.

De acordo com o portal WABetaInfo, site especializado em informações do WhatsApp, a empresa responsável pelo mensageiro tem acelerado o lançamento do novo recurso, tendo em vista também que muitas empresas utilizam desse recurso para aumentar sua eficiência em comunicação.

Os dispositivos que utilizam a versão beta do aplicativo receberão a plataforma atualizada e, para os demais, o acesso será disponibilizado gradativamente.