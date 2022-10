‘Não sei até onde pode ir para se vitimizar’, dispara Jenny sobre Bia Miranda

Foto: Reprodução/Redes Sociais/RecordTV

Jenny Miranda, mãe de Bia Miranda, não gostou nada das declarações recentes da filha em “A Fazenda 14”. A influenciadora apareceu nas redes sociais para rebater algumas informações.

Por meio do perfil no Instagram, ela revelou que a filha começou a “se vitimizar” no jogo para benefício próprio e comentou a fala de Bia sobre abuso sofrido na infância.

“Antes de entrar na Fazenda, ela me contou por mensagem do nada [a respeito do abuso]. Não entendi o porquê dela falar isso somente agora, sendo que em 2016 eu dei uma entrevista para alguns sites contando sobre os abusos que eu tinha sofrido”, iniciou.

“Ela já tinha 12 anos, já sabia ler e viu a matéria, então por que ali ela não me contou, para que eu pudesse tomar as providências cabíveis?”, continuou Jenny.

A mãe de Bia Miranda ainda revelou que prestou todo apoio quando a filha falou sobre o assunto: “Ainda assim, depois da mensagem que ela me enviou, não duvidei. Mas perguntei como foi, onde foi e quem fez [o abuso]. Desde então, estou indo até o inferno para descobrir quem fez, pois essa pessoa irá pagar muito caro”.

Por fim, ela acusou a peoa de “se vitimizar” no reality show. “Mesmo diante de outras situações irreais já ditas por ela na nossa briga e até durante o reality, não sei até onde ela pode ir para se vitimizar”, finalizou.

