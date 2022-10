Narcisa Tamborindeguy vai ser madrinha da Micareta Salvador

Foto: Divulgação

A socialite Narcisa Tamborindeguy vai desembarcar na capital baiana no dia 4 de novembro para participar da Micareta Salvador como madrinha do evento.

A festa, que é considerada um carnaval antecipado, acontece no Wet’n Wild e contará com um time de artistas como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Pabllo Vittar, Ludmilla, Luisa Sonza, Gloria Groove, Alinne Rosa, Babado Novo e Claudia Leitte, além de 18 DJs.

O tema do evento será “Axé e Carnaval” e contará com abadás para os participantes curtirem no clima da folia baiana. A Micareta Salvador também contará com uma exposição de abadás, marcas e mascotes assinados por Pedrinho da Rocha.

Narcisa fica na capital baiana até o dia 6 de novembro e comemorou a passagem por Salvador para curtir a folia: “Ai, que Micareta! Ai, que loucura! Ai, que Salvador! Tô chegando!”.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site oficial e custam a partir de R$90, com áreas como “Lounge POPline” e “Circuito Total”.

