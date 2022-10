Nasce segunda filha de Thiago Aquino e Thayná Santiago

Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor Thiago Aquino e sua companheira, Thayná Santiago, deram as boas vindas a pequena Maria Lunna, segunda filha do casal, na madrugada desta segunda-feira (24) em um hospital particular de Feira de Santana.

A chegada da nova herdeira foi compartilhada nas redes sociais. Lunna veio ao mundo pesando 3,085 kg e medindo 48 cm, o parto foi realizado pela médica obstétrica Mariana Maciel.

“Maria Lunna chegou ao mundo esbanjando saúde. Chegou florescendo muito amor, paz e alegria em nossos corações. Te amamos filha”, comemorou Thayná.

Thiago e Thayná oficializaram a união em abril deste ano, após 11 anos juntos. A cerimônia foi realizada para amigos e familiares em um resort na cidade de Santo Estevão.

