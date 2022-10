‘Nem todas as mães são iguais’, diz Regina Casé sobre vilã

Foto: Globoplay

Distante da mãe amorosa que viveu ao ser Dona Lurdes, Regina Casé encara o desafio de ser uma vilã impiedosa e sem escrúpulos em “Todas as Flores”, trama do Globoplay.

Escrita por João Emanuel Carneiro, autor de sucessos como “A Favorita” e “Avenida Brasil”, a primeira novela original do serviço de streaming estreia no dia 19 de outubro com cinco capítulos.

Em coletiva de imprensa, a qual o iBahia esteve presente na tarde desta sexta-feira (14), a atriz Regina Casé falou sobre o desafio de viver a vilã e a relação com o elenco da trama.

“Ela encara tudo por dinheiro, por grana. Ela não é uma vilã por vingança ou por ser uma psicopata, mas por dinheiro. Ela pode acordar, fazer um bolinho de manhã e matar uma pessoa de tarde como se fosse o trabalho dela”, explicou a atriz. “É muito interessante porque mostra que nem todas as mães são iguais”, completou Regina Casé.

Foto: Divulgação/TV Globo

A artista também rasgou elogios para Fábio Assunção e as atrizes Sophie Charlotte e Letícia Collin, que fazem as filhas Vanessa e Maíra.

“Gravei uma cena muito bonita com o Fábio Assunção, que está sendo um parceiro incrível. Tenho gravado muito com a Letícia e com a Sophie e nós formamos um bloco único, mas com o Fábio é surpreendente porque eu sou louca por ele. Ele falou (em cena) ‘você vai pro inferno’ e aí a Zoé disse ‘eu não, eu tenho que pedir perdão para mim mesma’. Não que isso justifique, mas no caso dela, quando ela disse isso eu realmente me comovi porque ela tá realmente estranhando por descobrir outros sentimentos”, explicou.

“Eu já era fã das duas (Sophie e Letícia), mas nunca tinha trabalhado com elas e achei uma sorte. E vira rápido filha mesmo, é impressionante isso. É muito difícil pra mim controlar esse lado mãe, por ser mãe e avó há muito tempo, mas também porque eu venho de um trabalho muito maternal que é o Amor de Mãe”, completou.

Estreia internacional

Regina Casé e parte do elenco de “Todas as Flores” está em Portugal por conta da pré-estreia da trama que aconteceu na quinta-feira (13).

A exibição especial do primeiro capítulo da novela aconteceu em um cinema de Lisboa, capital do país.

“A gente teve uma experiência aqui no cinema e parecia um cinema de ‘bang bang’. Foi muito, muito legal, reação muito forte e muito popular, foi uma comoção”, explicou a atriz sobre a estreia.

“Tem uma hora que eu agarro o Fábio Assunção e sento em cima dele e o cinema inteiro aplaudiu, foi muito legal. Deu maior gás pra gente, vamo em frente que o pessoal vai gostar”, comemorou Regina.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.