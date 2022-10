Neobpo disponibiliza vagas de emprego em diferentes cidades

A Neobpo, criada a partir da divisão dos negócios da Tivit, uma das maiores empresas brasileiras de serviços de tecnologia, para atender de forma especializada serviços de atendimento automatizado de clientes, conhecida como BPO, disponibiliza vagas de emprego em diferentes cidades. Ao todo, são mais de 102 oportunidades para interessados em trabalhar nos estados de São Paulo, na capital e Mogi das Cruzes; Rio de Janeiro, na capital; e Paraná, em Curitiba.

As contratações têm como objetivo suportar a expansão do negócio e reforçar o quadro de profissionais nas áreas Administrativas e Operacionais. Nesse sentido, há chances para os cargos de assistente jurídico, auxiliar administrativo de RH (PCD), analista de RH, coordenador de recursos humanos, especialista de RH, estagiário jurídico, médico coordenador do trabalho, agente de processos de negócio, analista de backoffice, analista de desenvolvimento BKO, analista de processos (conteudista), analista de treinamento operacional, assistente de TI, auxiliar de manutenção, coordenador de qualidade e processos, líder de limpeza, operador de telemarketing, supervisor operacional e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas grande parte das vagas exige idade mínima de 18 anos e conhecimentos básicos em informática, tais como digitação e preenchimento de dados no sistema.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que incluem vale alimentação ou refeição, convênios médico e odontológico, vale transporte e auxílio creche/babá. A empresa possui, ainda, parcerias com diversas faculdades e cursos de inglês.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo da Neobpo deverão acessar o link https://jobs.kenoby.com/neobpo para conferir a lista completa de vagas disponíveis e obter mais informações sobre seus requisitos e escopo de atuação.