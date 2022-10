Neojiba completa 15 anos e comemora data com 4 dias de apresentações

Foto: Divulgação

O NEOJIBA completa 15 anos e vai comemorar a data especial com quatro dias de apresentações na sede do programa, que fica no Parque do Queimado, na Liberdade, bairro de Salvador. O festival começa no dia 20 de outubro, quando foi realizado o primeiro concerto do grupo, e segue até o dia 23 de outubro.

Todas as atividades serão realizadas gratuitamente e reúne os 13 núcleos. Na prática, são 2.300 crianças, adolescentes e jovens, além de 4.500 beneficiários indiretos em ações de apoio a iniciativas musicais parceiras.

As comemorações começam na quinta (20), às 18h, com a abertura da exposição “NEOJIBA 15 anos”, que contará a história do programa por meio de fotos, vídeos, instalações e experiências musicais imersivas. A mostra tem curadoria do artista visual baiano Vinicius S.A. e ficará aberta para visitação até as 18h do domingo (23). O concerto de abertura também será realizado na quinta (20), na Sala NEOJIBA.

Na sexta (21), os baianos poderão acompanhar um recital de música de câmara, às 15h, e uma apresentação às 18h do Coro Comunitário, projeto de extensão do NEOJIBA, aberto a pessoas de todas as idades.

No final de semana, a programação do festival tem início pela manhã e só termina no início da noite. No sábado (22), o dia começa com um concurso de solfejo e continua com apresentações de núcleos do interior do estado e jogos musicais. Às 16h, o público poderá acompanhar a estreia da Orquestra e Coro de Debutantes, formados por integrantes nascidos em 2007. Às 17h, haverá mais uma estreia, a primeira apresentação da ópera “Dulcinéia e Trancoso”, com integrantes dos coros Juvenil e Infantojuvenil e da Orquestra 2 de Julho. Uma edição especial do Sarau da Arca está marcada para 18h, com a participação de artistas da comunidade de diversas linguagens artísticas. Ao longo de todo o sábado e domingo, o Parque também irá abrigar uma feira gastronômica, com food bikes espalhadas pela área externa.

O último dia do festival, no domingo (23), contará com apresentações dos núcleos de Salvador e Lauro de Freitas. Pela manhã, às 11h, a violinista suíça Chiara Banchini irá coordenar um concerto de câmara com integrantes da Orquestra 2 de Julho. A Orquestra Castro Alves, Orquestra Pedagógica Experimental e Orquestra de Cordas Infantil também farão concertos, numa oportunidade rara de conhecer todas as principais formações musicais do NEOJIBA num único dia. O encerramento será às 18h, com um grande concerto que reunirá grupos de diversos núcleos do programa.

O Festival de Aniversário de 15 anos do NEOJIBA conta com o patrocínio da REDE, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Confira a programação completa:

Todos os eventos serão realizados no Parque do Queimado (Rua Saldanha Marinho, 10-32, Liberdade), com acesso GRATUITO

Quinta-feira (20/10)

18h às 21h – Abertura Exposição NEOJIBA 15 anos – Estúdios 1 a 6

19h – Concerto de abertura das comemorações do aniversário – Sala NEOJIBA

Sexta-feira (21/10)

14h às 20h – Visitação da exposição NEOJIBA 15 anos – Estúdios 1 a 6

15h – Recital de Música de Câmara – Sala NEOJIBA

Recital de Música de Câmara – Sala NEOJIBA 18h30 – Apresentação do Coro Comunitário – Sala NEOJIBa

Sábado (22/10)

9h às 20h30 – Visitação da exposição NEOJIBA 15 anos – Estúdios 1 a 6

9h às 11h30 – Solfejando (concurso de solfejo) – Palco principal

11h às 20h – Feira de Food Bike – Área externa

14h – Apresentação dos núcleos Cidade Sol (Jequié) e CESA (Simões Filho) – Palco principal

14h – Exibição de filmes sobre a história do NEOJIBA – Sala NEOJIBA

14h40 – Jogos Musicais – Arca NEOJIBA

15h – Apresentação dos Núcleos Territoriais Feira de Santana – Antônio Gasparini, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas – Palco principal

15h40 – Jogos Musicais – Arca NEOJIBA

16h – Apresentação da Orquestra e Coro de Debutantes, formados exclusivamente por integrantes nascidos em 2007 – Palco principal

16h – Exibição de filmes sobre a história do NEOJIBA – Sala NEOJIBA

16h40 – Jogos Musicais – Arca NEOJIBA

17h – Apresentação da ópera “Dulcinéia e Trancoso”, Ópera de Eli-Eri Moura em forma de concerto com texto do libretista, W. J. Solha. Coro Juvenil, Coro Infantojuvenil e Orquestra 2 de Julho- palco principal

18h – Sarau da Arca Especial – Arca NEOJIBA

Domingo- 23/10

9h às 18h – Visitação da exposição NEOJIBA 15 anos – Estúdios 1 a 6

9h – Apresentação do Núcleo Cordas Dedilhadas- Palco principal

9h30 – Apresentação do Núcleo Lauro de Freitas – Palco principal

10h – Apresentação do núcleo SESI – Palco principal

11h – Recital de Música de Câmara com Chiara Banchini e integrantes da Orquestra 2 de Julho – Sala NEOJIBA

11h às 18h – Feira de Food Bike – Área externa

– Feira de Food Bike – Área externa 13h – Apresentação da ópera Infantil “Jeremias Fisher”, com integrantes do Coro Infantojuvenil, Coro Infantil e solistas do Coro Juvenil – Sala NEOJIBA

14h – Apresentação dos núcleos Bairro da Paz, Nordeste de Amaralina e Pirajá – Palco principal

14h40 – Jogos Musicais – Arca NEOJIBA

15h – Exibição de filmes sobre a história do NEOJIBA – Sala NEOJIBA

15h – Apresentação da Orquestra Pedagógica Experimental, Orquestra de Cordas Infantil e turmas de iniciação do Núcleo Central NEOJIBA, da Filadélfia – Palco principal

15h40 – Jogos Musicais – Arca NEOJIBA

16h – Apresentação Orquestra Castro Alves – Palco principal

17h – Concerto de encerramento com diversas formações musicais do NEOJIBA – Palco principal

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.