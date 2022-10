Neojiba promove festival para comemorar os 15 anos da instituição

Foto: Divulgação

Em homenagem aos 15 anos de Neojiba, a instituição está promovendo um festival gratuito até o domingo (23). O evento acontece na sede da instituição que fica localizada no bairro do Barbalho, em Salvador.

A comemoração conta com apresentações eruditas, além de uma exposição da história da instituição, com fotos, vídeos, instalações e experiências imersivas. Para este fim de semana, a programação prevê uma série de apresentações dos músicos da instituição, bem como um recital de música e uma feira gastronômica na área externa do Neojiba.

A instituição possui núcleos em 13 municípios baianos e atende mais de 12 mil crianças, entre adolescentes e jovens. Além disso, o Neojiba é um espaço de estudo integrado entre teoria e prática musical, por isso, é um importante ambiente de formação.

Confira abaixo a programação completa para o último dia de evento:

9h às 20h30 – Visitação da exposição NEOJIBA 15 anos – Estúdios 1 a 6

9h às 11h30 – Solfejando (concurso de solfejo) – Palco principal

11h às 20h – Feira de Food Bike – Área externa

14h – Apresentação dos núcleos Cidade Sol (Jequié) e CESA (Simões Filho) – Palco principal

14h – Exibição de filmes sobre a história do NEOJIBA – Sala NEOJIBA

14h40 – Jogos Musicais – Arca NEOJIBA

15h – Apresentação dos Núcleos Territoriais Feira de Santana – Antônio Gasparini, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas – Palco principal

15h40 – Jogos Musicais – Arca NEOJIBA

16h – Apresentação da Orquestra e Coro de Debutantes, formados exclusivamente por integrantes nascidos em 2007 – Palco principal

16h – Exibição de filmes sobre a história do NEOJIBA – Sala NEOJIBA

16h40 – Jogos Musicais – Arca NEOJIBA

17h – 17h Apresentação “Dulcinéia e Trancoso” – Ópera de Eli-Eri Moura, com libreto de W.J. Solha, em forma de concerto com Coro Juvenil, Coro Infantojuvenil e Orquestra 2 de Julho

18h – Sarau da Arca Especial – Arca NEOJIBA

9h às 18h – Visitação da exposição NEOJIBA 15 anos – Estúdios 1 a 6

9h – Apresentação do Núcleo Cordas Dedilhadas- Palco principal

9h30 – Apresentação do Núcleo Lauro de Freitas – Palco principal

10h – Apresentação do núcleo SESI – Palco principal

11h – Recital de Música de Câmara com Chiara Banchini e integrantes da Orquestra 2 de Julho – Sala NEOJIBA

11h às 18h- Feira de Food Bike – Área externa

13h – Apresentação da ópera Infantil “Jeremias Fisher”, com integrantes do Coro Infantojuvenil, Coro Infantil e solistas do Coro Juvenil – Sala NEOJIBA

14h – Apresentação dos núcleos Bairro da Paz, Nordeste de Amaralina e Pirajá – Palco principal

14h40 – Jogos Musicais – Arca NEOJIBA

15h – Exibição de filmes sobre a história do NEOJIBA – Sala NEOJIBA

15h – Apresentação da Orquestra Pedagógica Experimental, Orquestra de Cordas Infantil e turmas de iniciação do Núcleo Central NEOJIBA, da Filadélfia – Palco principal

15h40 – Jogos Musicais – Arca NEOJIBA

16h – Apresentação Orquestra Castro Alves – Palco principal

17h – Concerto de encerramento com diversas formações musicais do NEOJIBA – Palco principal

