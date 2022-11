neurocientista debate sobre sonhos e memórias

Foto: Divulgação

A Bienal do Livro da Bahia, que acontece em Salvador, de 10 a 15 de novembro, confirmou mais uma participação. O neurocientista Sidarta Ribeiro, escritor, professor e um dos fundadores do Instituto do Cérebro, da Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN) participa do evento no “Café Literário”.

O especialista vai falar sobre as maneiras pelas quais os sonhos e as memórias influenciam e permeiam a vida cotidiana das pessoas. A mesa de debate, batizada de “A vida é sonho”, contará também com a participação da poeta Lívia Natália, que é estudiosa da Psicanálise e doutora em Teoria da Literatura.

Na linha de frente da divulgação científica do país, Sidarta se interessa também por temas como sono, plasticidade neural, comunicação vocal, psiquiatria computacional, neuroeducação, cannabis medicinal, psicodélicos e a política de drogas.

Já Lívia Natália, nascida em Salvador, é professora a da Universidade Federal da Bahia e escritora de obras premiadas, como “Água Negra”, “Correntezas e Outros Estudos Marinhos”, “Água Negra e Outras Águas”, “Dia bonito pra chover” e “Sobejos do Mar”. Ela incorpora à sua criação poética a memória ancestral e a mitologia iorubá.

Para mediar a conversa entre Sidarta Ribeiro e Lívia Natália, que irá mexer com a imaginação dos participantes, foi convocado o jornalista, professor e escritor baiano Marlon Marcos, apaixonado pelas histórias da sua terra e pelas religiões. Alguns dos seus livros publicados são: “Memórias do Mar”, de poemas, “Sob a égide das águas”, “Poemar” e “Oyá-Bethânia: os mitos de um Orixá nos ritos de uma Estrela”.

SERVIÇO:

Bienal do Livro Bahia 2022

Período: 10 a 15 de novembro

10 a 15 de novembro Horário: das 9h às 21h (quinta, sexta e segunda), das 10h às 22h (sábado e domingo) e das 10h às 21h (terça-feira)

das 9h às 21h (quinta, sexta e segunda), das 10h às 22h (sábado e domingo) e das 10h às 21h (terça-feira) Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) Espaços: Área de Exposição, Café Literário, Arena Jovem, Espaço Infantil e Praça de Alimentação

Área de Exposição, Café Literário, Arena Jovem, Espaço Infantil e Praça de Alimentação Site oficial: www.bienaldolivrobahia.com.br

