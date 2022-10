Nívea Stelmann explica motivo da aposentadoria

Foto: Reprodução/ Instagram

Quem sentiu saudade de Nívea Stelmann nas telinhas está podendo deixar o sentimento de lado com a reprise de ‘Chocolate com Pimenta’ na Globo como a personagem Graça. No entanto, este será o único lugar em que o telespectador brasileiro poderá ver a atriz, nas reprises dos clássicos.

Em entrevista ao podcast ‘Poder do Network Cast’, a veterana revelou que se recusa a voltar para o Brasil para novos trabalhos. A atriz, que vive nos Estados Unidos com os dois filhos, Miguel de 18, fruto do casamento com Mario Frias, e Bruna de 8, da união com Marcus Rocha, anunciou a aposentadoria das novelas aos 48 anos.

Foto: Globo

“Encerrei, me aposentei. Mas vou explicar: amo atuar mas não voltaria para o Brasil. …. Não ficaria longe do meu marido e dos meus filhos. A vida que tenho aqui é a vida que eu quero continuar tendo”, contou.

O último trabalho da atriz em um folhetim foi a participação na novela ‘Verão 90’, na Globo, em 2019. Apesar de se considerar aposentada da teledramaturgia, Nívea afirma que não deixou a área em maus lençóis.

“Não sei o dia de amanhã, eu deixei as portas abertas. Nunca me meti em polêmica, tento ao máximo ficar na minha. As polêmicas em que me meti, me meteram, aí eu tenho que me posicionar”.

