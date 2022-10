Nivea Stelmann revela se arrepender de namoro com ex-jogador

Foto: Reprodução / Redes sociais

Nivea Stelmann abriu o jogo sobre o seu breve relacionamento com ex-craque da Seleção Brasileira, Elano. Os dois foram namorados em 2011, poucos meses após o ex-atleta ter se separado da esposa. O agora técnico de futebol reatou com a mulher logo após o fim com a atriz.

“Não por ele, ele não é uma pessoa ruim. A família dele é legal, ele é um homem de bom coração. Mas não tem nada a ver eu ter participado disso. Tenho certeza que ele se arrepende e eu também. Tanto que ele voltou para onde ele nunca deveria ter saído, e eu segui minha vida”, disse ela no podcast “Vascoolhando”.

Nivea, que vive nos Estados Unidos com o marido e dois filhos, ainda pontuou: “Aquilo ali foi muita imaturidade dos dois lados. Foi uma paixão louca”. Longe das telinhas, a atriz pode ser vista na reprise da novela “Chocolate com Pimenta”.

