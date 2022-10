Foto: Reprodução / Instagram

Após anunciar o fim do casamento com Jojo Todynho, Lucas Souza voltou a utilizar as redes sociais para rebater a fala da ex-esposa de que foi pega de surpresa com o término da união. Nos stories, o militar expôs detalhes do relacionamento e chegou a dizer que o relacionamento entre eles “era insignificante para ela”.

“Realmente muito esperado essa reação dela! Não sabe de nada? Essa é mais uma atitude que tem e mostra o quanto o nosso relacionamento era insignificante para ela, eu não vou contar as situações que levaram ao término porque não vou expor a pessoa”, escreveu ele.

Ele ainda destacou que a separação não tem nada a ver com a última declaração da dona do hit “Que Tiro Foi Esse”. No podcast ‘JojoMeiaNove’, a apresentadora disse que Lucas era virgem quando os dois iniciaram o relacionamento e que ele não tinha “experiência com xot*”.

“Não tem nada a ver com a última polêmica que deu que ela é minha primeira namorada e esposa! Na verdade, me orgulho disso”, pontuou.

Jojo e Lucas se casaram em janeiro deste ano, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Os dois estavam juntos desde 2020.

