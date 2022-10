Notebooks premium da Samsung oferecem navegação mais fluída

Os mais recentes notebooks premium lançados pela Samsung no Brasil foram desenvolvidos para acompanhar usuários com rotinas diversas, possibilitando uma conectividade ilimitada onde quer que estejam. Os modelos Galaxy Book2 360 e Galaxy Book2 Pro contam com o DNA dos smartphones da marca e recursos do Ecossistema Galaxy, trazendo a vantagem da mobilidade para os notebooks.

De acordo com a fabricante, os dispositivos foram pensados para oferecer uma navegação mais fluída, rápida e otimizada. Por isso, são notebooks com atributos que permitem que o consumidor trabalhe, estude e se divirta de qualquer lugar, com o máximo de rapidez e conforto. A Samsung entende que a principal demanda do consumidor atual é ter liberdade para se conectar independentemente de onde estiver e é isso que move o desenvolvimento de seus dispositivos.

Os lançamentos da Samsung foram projetados para flexibilizar a rotina do usuário e isso inclui a possibilidade de navegar sem a preocupação de estar sempre próximo a uma tomada. Por isso, as baterias de longa duração também fazem parte das especificações dos novos notebooks da marca. Os Galaxy Book2 360 e Galaxy Book2 Pro contam com autonomia de bateria de até 22 e 21 horas, respectivamente.

Além disso, ambos os modelos vêm acompanhados de carregadores universais2 USB Tipo C super-rápidos, que são compatíveis com dispositivos da linha Galaxy, como tablets e smartphones. Dessa forma, o usuário pode se locomover com mais conforto, evitando o acúmulo de fios.

Características técnicas

Processadores Intel Core de 12ª geração e certificação Intel Evo fazem parte de ambos os notebooks premium da linha Galaxy Book2 da Samsung. Além disso, o Galaxy Book2 Pro conta com placa de vídeo dedicada Intel ARC Graphics e Gráficos Intel Iris Xe. Com essas especificações, a Samsung garante ao usuário uma navegação otimizada, com melhor performance para assistir, criar e editar vídeos, fotos e outros conteúdos. Eles também processam imagens e jogos com mais qualidade, garantindo ao usuário uma experiência de uso diferenciada.

Ainda pensando em mobilidade, os Galaxy Book2 360 e Galaxy Book2 Pro pesam 1,16 quilo e 1,17 quilo, respectivamente. Os produtos ainda têm 12,9 mm e 13,3 mm de espessura, podendo ser facilmente transportados e armazenados.

Telas maiores e mais tecnológicas também entraram nas exigências do consumidor nos últimos anos, pois garantem uma experiência mais imersiva para os momentos de lazer, bem como uma melhor visualização de suas tarefas de trabalho e estudo. Por isso, o Galaxy Book2 Pro conta com uma tela AMOLED, enquanto o Galaxy Book2 360 oferece a versão Full HD Super AMOLED. Além disso, com a tecnologia Eye Care4, o Galaxy Book2 Pro emite até 70% menos luz azul, contribuindo para a redução da fadiga visual ao longo do dia.

O novo Galaxy Book2 360 pode ser adquirido nas cores Prata e Grafite a partir de R$ 7.899,00 nas lojas Samsung e varejos. Já o Galaxy Book2 Pro está disponível na cor Grafite e pode ser adquirido nas lojas Samsung e na Fast Shop pelo preço sugerido de R$ 12.999,00. Os dois notebooks premium da Samsung contam com material reciclado.

Especificações técnicas

Galaxy Book2 360

Galaxy Book2 Pro

Dimensões: 355.4 x 225.8 x 13.3mm

Peso: 1.17kg

Sistema operacional: Windows 11

Tela: AMOLED de 15.6 polegadas, FHD (1920 x 1080), 16:9

CPU: Processadores Intel Core i7 de 12ª geração

Gráficos: Intel Arc

Conectividade: Wi-Fi 6E (802.11 ax), 2×2, Bluetooth v5.1

Cor: Prata, Grafite

Memória: 16 GB (LPDDR5)

Armazenamento: 1TB (NVMe SSD)

Câmera / microfone FHD 1080p / Microfone Digital de Matriz Dupla

Áudio: Stereo 2 x máx. 5W (Smart Amp) Som AKG, Dolby Atmos

Teclado: Retro iluminado

Bateria: 68 Wh (Típico) com adaptador de 65 W USB Tipo C

Impressão digital na tecla Power

Portas: Thunderbolt 4 (1), USB tipo C (1), USB 3.2 (1) fone de ouvido/microfone de 3.5pi, MicroSD