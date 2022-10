Nova CNH: descubra se você precisa emitir um outro documento

Certas situações obrigam condutores a ter o documento novo

A Nova CNH (Carteira Nacional de Trânsito) está vigorando desde o ano passado, mas só começou a ter sua versão emitida agora em 2022. O modelo tem facilidades e novidades para os motoristas. Contudo, muitos cidadãos ainda têm dúvidas sobre a exigência de ter que emitir ou não.

Então, para te ajudar, o Notícias Concursos, na matéria desta sexta-feira (21) certas condições onde o motorista será obrigado a emitir a Nova CNH. Assim, você poderá ficar dentro da lei sem problemas.

Quais são as condições para a emissão da Nova CNH?

Caso você tenha dúvidas e deseja saber quando terá que emitir o novo documento, veja as condições que aplicam essa exigência:

Na alteração das informações que constam no documento;

Na solicitação da emissão de uma versão física da carteira;

Caso tenha reabilitação do condutor;

Para conseguir a PPD (Permissão Para Dirigir), tendo validade de 12 meses;

Substituir a PPD pela Carteira Nacional de Habilitação definitiva (após os 12 meses);

Caso tenha adição de categorias;

Na substituição da habilitação estrangeira.

A nova CNH está disponível no Brasil todo. Portanto, quem deseja informações mais detalhadas, basta procurar o Detran mais próximo. Com isso, você poderá tirar todas as suas dúvidas sobre o processo da solicitação.

Como fazer o registro da CNH digital?

Hoje já se pode ter uma versão da CNH digital. Dessa forma, veja um passo a passo para você não precisar mais de andar com o documento físico.

Para efetuar o registro da CDT (Carteira Digital de Trânsito) ou CNH digital, siga as informações:

Baixe o aplicativo da CDT;

Faça o login utilizando o cadastro do gov.br;

O aplicativo pedirá a emissão da foto daquele QR Code que fica atrás da CNH “de papel”;

Confirme o CEP do local onde você atualmente mora;

Cadastre o código CRLV e o Renavam do veículo.

Agora você pode ter o documento na palma da sua mão através do smartphone. Então, se você se enquadra em uma das condições que citamos, procure regularizar sua situação com a Nova CNH, assim, não terá problemas de forma alguma.