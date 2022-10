Nova CNH: Quanto tempo demora para os pontos expirarem?

A pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), é uma preocupação que todos os motoristas deveriam ter, afinal, com o excesso de pontos é possível ser impedido de dirigir ou até mesmo perder a habilitação.

Contudo, a boa notícia é que após um determinado período, as multas vão vencendo e as pontuações vão saindo da CNH. Neste sentido, confira a seguir quanto tempo demora para que a carteira perca as pontuações.

Quanto tempo leva para os pontos saírem da CNH?

De acordo com as novas regras de trânsito, os pontos da Carteira Nacional de Habilitação expiram após 12 meses corridos, o mesmo que um ano. Vale ressaltar que este período pode somar mais multas caso o motorista acumule infrações.

Todavia, é importante esclarecer que os órgãos de trânsito possuem um prazo de 5 anos para instaurar os processos para aplicação da penalidade. Desse modo, o condutor deve estar ciente que cada ponto recebido fica registrado no sistema.

Acontece que após 12 meses da data da autuação, perde-se apenas a possibilidade de suspensão da CNH. Ou seja, quem não atingir o limite de pontos no período de 12 meses não terá nenhuma restrição quanto a sua carteira de motorista.

Pontuação da CNH

Com as mudanças realizadas em 2021, o motorista só perde o direito de dirigir ao perder 40 pontos na certeira de habilitação, até então o limite era de 20 pontos. No entanto, a regra só é válida em determinadas situações. Veja:

20 pontos, em 12 meses, caso tenha duas ou mais infrações gravíssimas;

30 pontos, em 12 meses, caso tenha uma infração gravíssima;

40 pontos, em 12 meses, caso não tenha nenhuma infração gravíssima.

Contudo, para os motoristas profissionais, como taxistas, caminhoneiros e motoristas de aplicativo, a regra acima não se aplica. Eles têm o limite de 40 pontos, independentemente do tipo de infração.

Nova CNH: Quando devo solicitá-la?

É importante destacar que existem algumas situações em que a troca da CNH será obrigatória. Veja quais são:

Quando condutores forem renovar a habilitação, devido ao vencimento da CNH;

No momento da emissão da carteira;

Caso haja necessidade alterar alguma informação que consta no documento;

Em casos nos quais será preciso adicionar uma nova categoria;

Em casos de reabilitação do condutor; e

Quando o condutor desejar substituir a CNH pela habilitação estrangeira.