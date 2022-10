Nova pesquisa mostra Lula com 49% e Bolsonaro com 45%

Fotos: Ricardo Stuckert // Reprodução

Uma nova pesquisa Datafolha foi divulgada nesta quarta-feira (19). De acordo com o levantamento feito nos dias 17 a 19 de outubro aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 49% das intenções dos votos contra 45% do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). A diferença dos candidatos está no limite da margem de erro, com o petista em vantagem

Votos brancos e nulos são 4%. No levantamento anterior eram 5%. Não sabe ou não respondeu totalizam 1%, patamar igual ao da última pesquisa.

Vale destacar no primeiro turno, o ex-presidente Lula recebeu 57,6 milhões de votos. Esse número resultou em 48,4%. Já Bolsonaro levou 43,2%, um total de 51,07 milhões de votos.

O segundo turno das eleições 2022 acontecerá no dia 30 de outubro.

Leia mais sobre Eleições 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.