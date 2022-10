Nova temporada de ‘No Limite’ terá novo cenário

Foto: Reprodução / TV Globo

Uma nova temporada do No Limite está confirmada para 2023. Novamente comandada por Fernando Fernandes, o novo ano do reality show de sobrevivência terá um novo cenário.

A disputa será na Amazônia, e não mais em Praia Dura, no litoral de São Paulo, como na edição de 2022. “O cenário da nova temporada vai ser no pulmão do mundo. […] Fiquei sabendo disso ontem. Foi uma emoção!”, disse o apresentador.

Relembre última edição

Na edição deste ano, o carioca Charles, de 29 anos, foi o campeão do ‘No Limite’. Com 51,42% dos votos do público, Charles bateu os colegas de equipe Ipojucan, que ficou em segundo lugar com 24,43% e Lucas com 24,15%.

A definição da grande final envolveu duas provas de eliminação. Na primeira, os cinco competidores precisavam correr em um circuito para montar uma torre de bolas e bases, tudo isso se equilibrando em um cilíndro de madeira. Clécio foi o eliminado da primeira etapa.

Na segunda prova de eliminação, os quatro participantes precisavam montar um quebra-cabeça presos a um saco correspondente ao peso do próprio corpo. Charles conseguiu vencer Victor e eliminou o goiano.

Charles, que não era um dos favoritos ao prêmio, conseguiu bater Ipojucan e Lucas com a ajuda do público.

