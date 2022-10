Nova vítima acredita ter sido dopada por Thiago Brennand

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O empresário Thiago Brennand, que foi solto após pagar uma fiança depois de ter sido preso pela Interpol em Dubai, teria dopado e estuprado uma mlher de 30 anos. A estudante de medicina Stefanie Cohen conheceu o empresário em um restaurante em São Paulo, há um ano.

Em entrevista ao Fantástico, ela contou que acredita ter sido dopada com um “Boa noite, Cinderela” pelo empresário. A vítima detalhou que começou a ficar tonta e o empresário aproveitou para levá-la para um hotel. No local, ele forçou uma relação sexual, e sempre sem o uso de preservativo.

“E ele me levou embora para um lugar que até então eu não conhecia. Um hotel. E aí foi a pior noite da minha vida”, relatou Stefanie que, em seguida, foi questionada sobre a pior noite da vida. Segundo a estudante, ela foi estuprada por Thiago.

“Ele forçou a relação anal. Sempre sem preservativo, sem nenhum tipo de preocupação com o que aquilo poderia fazer comigo. A parte que eu mais me lembro foi eu pedindo “não” muitas vezes. Eu falava “não, por favor, não. Eu nunca fiz isso. Por favor, não faça isso comigo”, e ele ficava “você é a minha namorada”. E forçando, forçando. Ele tirou minhas forças, minha dignidade. Tudo naquele momento”.

No dia seguinte, após o suposto ato, Thiago ainda teria sido xenofóbico alegando que não tinha gostado da relação sexual com a moça porque acho que “estava saindo com a Miss São Paulo, mas está mais para Miss Paraíba”, comentou.

Relembre denúncias

Pelo menos 11 vítimas acusam Brennad, de 42 anos, de crimes, de acordo com o Núcleo de Atendimento à Vítima de Violência (NAVV) do Ministério Público. Entre elas estão nove mulheres que dizem ter sido estupradas pelo empresário.

Thiago Brennand virou réu por lesão corporal contra uma mulher e também por corrupção de menor ao ter incentivado o filho a também agredir a vítima.

Brennand também enviou e-mails com intimidações para uma promotora e obrigou mulheres a tatuarem as iniciais do nome dele – “TFV”.

Os casos acima teriam ocorrido entre 2021 e este ano em Porto Feliz, no interior paulista, onde o empresário tem residência num condomínio de alto padrão. Entre as vítimas, estão mulheres que o conheceram pelas redes sociais ou pessoalmente e tiveram algum contato ou relacionamento com ele.

