Novidade do WhatsApp deixa os brasileiros ansiosos; veja o motivo

Como ocorre de costume, o WhatsApp fez mais uma atualização em seu aplicativo. A novidade da vez está relacionada ao layout da página inicial. Em resumo, a posição dos ícones está diferente dentro da plataforma de mensagens.

Alteração nos ícones iniciais do WhatsApp

A princípio, a alteração mais aparente é a posição do botão da câmera, antes localizada no centro da barra de ferramentas. Agora, o ícone está posicionado no canto direito superior, bem ao lado do botão para iniciar uma nova conversa.

Segundo informações, essa alteração também está relacionada com o novo recurso de Comunidades, que deverá ficar localizado na barra inferior. Contudo, ambas as novidades ainda estão em fase de testes e foram adiantadas pelo site WABetaInfo.

Mais tempo para apagar mensagens no WhatsApp

Atualmente, o tempo permitido para que a mensagem seja apaga para todos é de 1 hora, 8 minutos e 16 segundos. No entanto, com a alteração, esse tempo pode ser elevado para 60 horas.

O novo recurso pode ser uma grande desvantagem para aqueles que demoram muito para responder mensagens no aplicativo, pois, caso o remetente resolva apagar a mensagem de texto, áudio ou imagem, o destinatário não mais terá acesso ao conteúdo.

O recurso de “apagar para todos” foi lançado no ano de 2017. No entanto, quando lançado, o prazo para que a mensagem fosse excluída da conversa para todos era 7 minutos. Vendo a necessidade de aumentar o tempo, o WhatsApp lançou um prazo maior, que é o atual, de quase 1 hora e 10 minutos.

A nova ferramenta ainda não tem data para ser lançada, no entanto, já está sendo testada.

Reagir a mensagens com qualquer emoji

Além dos atuais emojis disponíveis para reagir mensagens, a Meta pretende liberar todos os outros do catálogo. Portanto, em breve os usuários do aplicativo poderão reagir às mensagens usando todos os ‘rostinhos’ disponíveis.

Segundo o site especializado, WABetaInfo, os usuários das versões 2.22.15.6 e 2.22.15.7 da versão beta para Android já podem usar o novo recurso. Vale ressaltar que a versão beta 22.14.0.71 para iOS também já possui a novidade.

Caso os testes sejam aprovados, será possível reagir as mensagens utilizando qualquer emoji na versão estável do WhatsApp.

Na prática, ao reagir a uma mensagem, o usuário terá a lista completa dos emojis disponíveis na plataforma. Esse é um pedido dos próprios usuários do mensageiro que buscam mais liberdade nas conversas.

Embora esteja na fase de desenvolvimento e testes, ainda não há uma previsão de quando será lançada. No entanto, assim que lançada, a nova opção será liberada para todas as versões do WhatsApp (Desktop, Android e iOS).