Novidade! Pix do Itaú com saldo de outras instituições bancárias em fase de teste

A ferramenta é mais uma facilidade para os clientes

O Itaú, com seus mais de 90 mil funcionários e 30 milhões de clientes PF (Pessoa Física) proporcionará a todos uma funcionalidade na transação de pagamentos. O Pix do Itaú está sendo dividido em duas etapas: a disponibilização para os colaboradores aconteceu no dia 14 e a segunda será para os clientes, no dia 14 de novembro.

Quando a 2ª fase finalizar, clientes e também colaboradores poderão fazer transferências através do Pix do Itaú usando saldos disponíveis de outros bancos. Futuramente, a funcionalidade se direcionará aos PJ’s (Pessoas Jurídicas). Quer entender como isso funcionará? Continue lendo a matéria desta quarta-feira (19) do Notícias Concursos e se surpreenda.

Como será o Pix do Itaú?

Chamado de iniciador de pagamento, esse tipo de Pix otimizará os processos de transferência financeira, levando ao usuário automaticamente uma maneira de finalizar as transações. Os clientes poderão usar a conta Itaú para gerir as contas de outras instituições mais facilmente.

O que o Itaú quer é se tornar o canal principal para gestão financeira, mas pela escolha dos próprios clientes. A instituição recebeu homologação do BC (Banco Central) de forma que pode operar nesta modalidade desde abril de 2022.

No começo, o iniciador dos pagamentos ficará disponível para poucos clientes e funcionários. Esta será uma etapa de experimentação e validação. A participação de poucos indivíduos e poucas transações garantirá uma melhor jornada e experiência.

Segundo informações do Banco Central, o chamado Open Finance é reconhecido também como um sistema financeiro aberto. Essa é uma tecnologia onde clientes de serviços e produtos financeiros conseguem fazer o compartilhamento das informações entre instituições diversas autorizadas pelo BC, tal como o Pix do Itaú.