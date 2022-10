novidades 24 e 30 de outubro

A última semana de outubro, de 24 e 30 de outubro, foi marcada por novidades na música – tem pagode, trap, sofrência e muito mais! Dentre os lançamentos, há singles, EPs, álbuns e clipes que atendem todos os gostos. Confira:

Single bônus do “Respeita Minha História 2”, pelo Grupo Clareou, Tie e Di Propósito

Dando uma nova interpretação para as músicas clássicas dos anos 90 e 2000, o “Respeita Minha História 2” junta o Grupo Clareou com Tie e Di Propósito para a canção bônus do projeto. O pout-pourri mescla as músicas “Eu e Você Sempre”, “Sinais” e “Reiventar”.

Single “Sereia”, por Orochi

Orochi se junta a outros artistas do trap e do funk para “Sereia”, o novo single do cantor que chegou na quinta (27). Xamã, Oruam e MC Ryan SP participam da canção e do clipe.

“MPSFN”, primeira parte do álbum “Faminta”, por Bia Ferreira

A cantora Bia Ferreira estreia a 1ª parte do álbum duplo “Faminta”: “MPSFN”. Recheado de músicas de amor, o disco passeia por ritmos brasileiros e afro diaspóricos sobre o amor da mulher lgbtqiap+ preta.

EP “Acústico de Primeira 2”, por Fred & Fabrício

A dupla sertaneja Fred & Fabrício apresenta ao público o novo EP “Acústico de Primeira 2”, pela Som Livre, nesta sexta-feira (28). Entre inéditas e regravações, a música de trabalho escolhida foi a viciante sofrência “Contra a Maré”.

Single “Ofegante”, por Kawe

O rapper Kawe traz ao público o novo single, “Ofegante”, nesta sexta-feira (28), que ganha um videoclipe inédito, já disponível no canal do artista no YouTube.

Single “Tô na Estrada”, por Lorenzo e Jonavo

O cantor e compositor mineiro Lorenzo se une ao cantor Jonavo na faixa “Tô na Estrada”, penúltimo single lançado do seu álbum “Abrace a Lua Cheia”. A composição autoral de Lorenzo é mais uma faixa escrita em parceria com Leonardo Beltrão, seu parceiro letrista.

Clipe “Ouro”, por Dhalmas

O cantor Dhalmas já passeou por ritmos como o pop e mpb ao longo da carreira, e desta vez, aposta no trap. O artista lança nesta sexta-feira (28), no YouTube, o clipe oficial de “Ouro”, single autoral.

Single “Fly Away (Pra Onde For)”, por MadHouse

O duo brasileiro MadHouse, formado por Lio Junior e Thiago Casarejos, lança nesta sexta-feira (28) o single “Fly Away (Pra Onde For)”.

