Novo aparelhos terão o WhatsApp BLOQUEADO: confira a lista

O WhatsApp é o aplicativo mais acessado pelos cidadãos do Brasil atualmente. Isso porque a ferramenta oferece o envio de mensagens de texto, de voz, chamadas de vídeo, envio de imagens, emojis, tudo instantaneamente.

No entanto, é importante que os usuários saibam que o aplicativo deverá deixar de funcionar em breve em quase 40 modelos diferentes de aparelhos celulares.

A lista dos celulares que vão ficar sem WhatsApp em 2022 é extensa e inclui o sistema operacional mais utilizado pelo brasileiro: o Android. De acordo com o mensageiro, o bloqueio da ferramenta em algumas plataformas ocorre porque os celulares deixarão de suportar as novas atualizações que os aplicativos possuem.

“Assim como outras empresas de tecnologia, todos os anos, analisamos quais são os aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp”, argumenta a empresa.

Dessa forma, ao não dar conta de receber as novas atualizações de sistema do Whatsapp, as aplicações podem começar a apresentar falhas durante o uso.

WhatsApp será bloqueado em celulares

Incialmente, de acordo com a lista do WhatsApp, é importante destacar que serão 38 modelos de celulares que não conseguirão mais dar conta das novas atualizações de sistema do aplicativo. A saber, todos os modelos utilizam o sistema operacional Android.

Um dos motivos para que isso ocorra é que os smartphones podem ter o sistema operacional desatualizado, o que acaba não permitindo que o sistema receba modificações das atualizações dos aplicativos.

Também, é importante ressaltar que essa é uma prática comum. Neste ano, por exemplo, vários outros modelos ficaram com o sistema desatualizado. Uma das maneiras de tentar evitar esse transtorno é sempre manter a atualização do sistema operacional do aparelho.

Quais os modelos deixarão de funcionar?

Como já mencionado, a lista de modelos de aparelhos celulares que deixarão de receber atualizações do mensageiro somam, ao todo, 38 modelos.

Nesse sentido, abaixo você confere quais são os aparelhos que poderão não contar com as atualizações a partir do dia 30 de setembro de 2022:

Samsung Galaxy Core

Huawei Ascend D2

ZTE V956 – UMi X2

Huawei Ascend Mate

Lenovo A820

Samsung Galaxy Ace 2

ZTE Grand Memo

ZTE Grand X Quad v987

THL W8

Faea F1

ZTE Grand S Flex

Huawei Ascend G740

Archos 53 Platina

Por marca:

LG: LG Optimus F3Q; LG Optimus L2 II; LG Optimus L4 II; LG Optimus F3; LG Optimus L4 II Dual; LG Promulga; LG Lucid 2 e LG Optimus F6. Além disso, ainda da mesma marca, outros tipos são o LG Optimus L7 II; LG Optimus L7 II Dual; LG Optimus L3 II; LG Optimus L5 II Dual; LG Optimus L5 II; LG Optimus F5; LG Optimus L3 II Dual e LG Optimus F7.

Ademais, outros modelos estão na lista, como, por exemplo, o Samsung Galaxy Xcover 2, Wiko Darknight, Wiko Cink Cinco, Sony Xperia M, Gato-de-lagarta B15, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite e HTC Desire 500.