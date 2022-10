Novo auxílio de R$606 do INSS foi liberado; veja quem pode receber

Os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) poderão solicitar um novo auxílio no valor de R$ 606. Trata-se do auxílio-inclusão, que é disponibilizado aos beneficiários que começarem a trabalhar com carteira assinada. O benefício foi regulamentado pela portaria Dirben/INSS N° 949.

De acordo com informações, a finalidade do auxílio é estimular que o público alvo do BPC retorne ao mercado de trabalho. Para quem não sabe, o abono é concedido a pessoas de baixa renda com 65 anos ou mais e pessoas com alguma deficiência.

Quem poderá receber o auxílio de R$ 606

Primeiramente, o auxílio pode ser liberado para qualquer beneficiário do BPC, incluindo os que deixaram de receber o benefício nos últimos cinco anos. Contudo, é necessário ter emprego com carteira assinada. Confira a seguir os requisitos:

Ser beneficiário do BPC/LOAS (Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social);

Trabalhar com carteira assinada para iniciativa pública ou privada com remuneração mensal de até dois salários mínimos;

Contribuir para o INSS ou recolher para o respectivo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS);

Estar com a inscrição no CadÚnico atualizada;

Ter o CPF regularizado.

Como solicitar o auxílio?

Cumprindo todas as regras mencionadas acima, para solicitar o auxílio-inclusão o segurado pode acessar o site ou aplicativo Meu INSS, ou ainda ligar para a central de atendimento no número 135, disponível de segunda à sábado, das 7h às 22h.

Realizado o pedido, é possível acompanhar o processo de autorização pelo próprio aplicativo da autarquia, na opção “Consultar pedidos”. O INSS tem até 30 dias úteis para retornar o requerimento.

Saiba como consultar o número do seu benefício do INSS

Os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) são identificados por um número específico. O código é composto por uma sequência de 10 dígitos, e muito importante para consultas do benefício, como a data de pagamento. Veja como encontrá-lo a seguir.

Como saber o número do benefício do INSS?

De modo geral, é possível encontrar o número na carteira de concessão do INSS. No entanto, existem outras formas de consultar a informação, veja:

Pelo CPF nos canais digitais;

No autoatendimento do INSS;

Pela central do 135.

Como consultar o número do benefício do INSS?

Pelo CPF no site Meu INSS:

Faça o login na plataforma; Ao entrar, logo na página inicial irá constar o número do benefício; Clique em “Detalhar” para obter mais informações sobre ele.

Lembrando que quem ainda não é beneficiário só conseguirá acessar o número quando o INSS confirmar o benefício e emiti-lo.

Pelo aplicativo Meu INSS

Baixe o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Feito isso, abra o app e clique em “Entrar com gov.br”; Em seguida, digite seu CPF e toque em “Continuar”; Insira sua senha e clique em “Entrar”. Serão listados os serviços disponíveis e histórico das informações do beneficiário, que são os mesmos que constam no site Meu INSS.

Pela Central de Atendimento 135

Nesta opção, basta fazer uma ligação e informar o número do CPF, depois confirmar algumas informações cadastrais que são utilizadas para evitar fraudes e proteger seus dados.

O atendimento da Central de Atendimento está disponível de segunda a sábado, no horário de 7h às 22h. Contudo, é importante lembrar que as ligações realizadas por telefones fixos ou públicos, não tem custo. No entanto, as ligações feitas por celulares, o custo é equivalente a uma ligação local.