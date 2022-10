NOVO empréstimo de R$ 4,5 mil via Caixa Tem; veja como funciona

Recentemente, Lei 14.438/22, que libera o empréstimo de R$ 4,5 mil para MEI (Microempreendedor Individual), foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.

O texto está incluído na Medida Provisória 1.107/22, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, em que também libera o crédito no valor de R$ 1,5 mil para pessoas físicas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.

Além disso, a lei cria o SIM Digital, programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores. De acordo com o governo, o objetivo é auxiliar os pequenos empresários a se estabelecerem.

O novo microcrédito do Caixa Tem será de até R$ 1.500 para pessoas físicas e no valor de até R$ 4.500 para os microempreendedores individuais (MEIs). Até então, os valores eram de R$1.000 e R$3.000.

Empréstimo Caixa Tem 2022

A medida provisória, que trata sobre o aumento dos valores do microcrédito Caixa Tem, ainda segue no aguardo do Senado. Enquanto o texto não é aprovado, as condições atuais para contratação são as seguintes:

Para pessoas físicas

Limite do crédito de até R$ 1 mil;

Taxa de juros a partir de 1,95% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

A solicitação é feita digitalmente direto pelo aplicativo Caixa Tem.

Para o MEI

Limite de crédito de até R$ 3 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,99% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

Todavia a solicitação por enquanto é somente nas agências. Contudo, a Caixa já informou que em breve a contratação também poderá ser feita pelo Caixa Tem.

Caixa oferece microcrédito

Primeiramente, é importante ressaltar que os valores que poderão ser retirados serão diferentes.

Enquanto o MEI poderá resgatar o microcrédito no valor de até R$3 mil, a pessoa física poderá sacar um valor de até R$ 1 mil.

O novo empréstimo é relativo ao programa SIM Digital e tem expectativa de contar com duas propostas, conforme informado.

Para pessoa física, o empréstimo estará fixado no valor de R$ 1 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,95% ao mês e 24 meses para pagar. Para conseguir o valor, não será necessário muita burocracia, uma vez que a contratação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, bastando concordar com os termos do empréstimo e aguardar até sete dias para análise.

Quanto ao MEI, o empréstimo poderá ser de até R$ 3 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,99% ao mês e 24 meses para pagar. Nesse caso, o interessado deverá se dirigir até uma agência da Caixa, sendo necessário ter, pelo menos, 12 meses de faturamento de qualquer valor com o respectivo CNPJ.

Portanto, a ideia é que pessoas com o nome “sujo” na praça e que possuem dificuldades para contratar linhas de crédito possam ter acesso ao empréstimo por meio do programa. Além disso, se busca formalizar os trabalhadores informais.

Como contratar o empréstimo via Caixa Tem?

Ademais, é importante salientar que a contratação via Caixa Tem está disponível, até o momento, somente para as pessoas físicas. De acordo com a Caixa, os desenvolvedores já estão trabalhando para autorizar a solicitação dos MEIs por meio do aplicativo.

Em síntese, veja como as pessoas físicas devem solicitar o crédito pela plataforma:

Baixe ou atualize o app Caixa Tem. Ele já está disponível para download. Atualize seu cadastro no aplicativo Clique em “Crédito Caixa Tem“ Clique em “Contratar Crédito Caixa Tem” Informe como você pretende usar o dinheiro do seu empréstimo. Lembre-se que é preciso informar que aplicará a quantia em algum empreendimento. Simule o empréstimo e escolha o valor das parcelas Para quem ainda não tem poupança digital, a abertura pode ser feita na hora. Não há previsão de cobrança extra para realizar o procedimento. Confirme o pedido e aguarde os 10 dias previstos pelo Governo Federal.