Novo episódio aborda história de Liz Passos

O novo episódio do podcast ‘Mundo da Leitura’, apresentado pelo escritor baiano Edgard Abbehusen, abordou a história de vida da escritora Liz Passos. Curiosidades sobre o processo criativo e também sobre o lado leitora da artista também foram comentados na atração que já está disponível nas plataformas digitais.

Liz Passos é também publicitária. Ela é autora do livro “Um Encontro Inesperado”. Na obra, ela trouxe um relato pessoal acerca de uma descoberta de um câncer. Ela foi diagnosticada com a doença, Linfoma Não-Hodgkin – tipo de câncer que atinge o sangue e o sistema linfático, no fim de 2015 e felizmente o venceu.

“Quando eu escrevi esse livro não foi com intuito comercial. Era como se fosse a minha missão. Era como se eu respondesse ‘Quais os aprendizados você tirou de tudo isso?’. Quantas coisas a gente valoriza quando estamos de frente com a morte […] No livro eu conto que nessa época minha vida estava de cabeça para baixo, com relacionamento, financeiro tumutuado, e quando eu menos esperava, vem um câncer”, conta a escritora.

Ela também destacou que o momento mais doloroso de escrever na obra foi o da descoberta da doença. “Eu fui receber essa notícia sozinha. Eu não sei como eu sai daquele consultório e ainda dirigi. Processos dolorosos do tratamento também me emocionam”.

Confira o podcast completo abaixo:

O ‘Mundo da Leitura’ é responsável por bastidores e curiosidades da literatura local. O programa vai trazer pelas próximas semanas, uma conversa com leitores, autores, escritores, poetas, cronistas, contistas e roteiristas.

Veja abaixo a uma entrevista com o apresentador, Edgard Abbehusen:

iBahia: Como surgiu o Podcast?

Edgard: A gente queria aproveitar o momento literário que a Bahia está vivendo. São diversas feiras e festas literárias acontecendo no estado, dentro das escolas públicas e privadas, a gente tem um autor baiano premiado, da contemporaneidade, entre os mais lidos do país, que é o Itamar Vieira Júnior e, claro, a volta da Bienal do Livro para nossa terra. Tudo isso impulsionou essa vontade de conversar com autores, com leitores e com agitadores que fazem a literatura acontecer.

iBahia: Como foi o processo de gravações?

Edgard: Muito divertido e apaixonante. Conhecer as histórias por trás de quem escreve, levar essa compreensão para as pessoas que um autor, escritor, escritora também são pessoas de carne e osso. Descortinar essa ideia antiga de que um escritor de livros tem que ser chato, sério e com um vocabulário rebuscado… não! A gente brincou, falou sobre processo criativo, como esses processos são diversos, são múltiplos. Como as vivências de cada um são importantes para as narrativas de cada história. Foram dias muitos especiais.

iBahia: Quais assuntos o público pode esperar?

Edgard: A ideia do “Meu Mundo da Leitura” é mostrar os bastidores de quem escreve e de quem lê. Suas histórias, curiosidades, autores preferidos, quais suas referências. O livro entra como o personagem principal da história que vamos contar sobre cada um. Seja ele autor, leitor ou agitador literário. E muitas vezes as três coisas juntas. Tem baiano que, por exemplo, já escreveu 8 livros e ainda nem completou 30 anos. Tem quem começou a escrever o seu romance nas redes sociais, no instagram, e despertou interesse de editoras pelo Brasil, publicando seu primeiro livro físico por conta disso. Tem a expectativa de cada um para a volta da Bienal do Livro. Suas mesas, novidades. Está muito legal.

iBahia: Qual a relação do Edgard com o mundo da literatura?

Edgard: Hoje é uma relação de vida. É respeito, é respiro. É alma e coração. Eu me considero um leitor de tudo. Leio Fernando Pessoa e os seus heterônimos, Clarice (Lispector), Florbela Espanca; leio Raphael Montes, Dan Brown, Itamar (Vieira Júnior), Carla Madeira, John Grisham… Não tem um estilo, uma regra. Acho que por isso meu mundo de leitor é um misto de curiosidade sempre. Quero ler o que está na moda, quero ler novos autores, quero conhecer a história por trás dos autores clássicos; Minha relação com a literatura é caótica, mas ao mesmo tempo reconfortante. Pois através dela, eu venho me tornando escritor. Um escritor que está em busca do seu estilo, da sua marca, da sua identidade. Um escritor em construção.

