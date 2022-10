Novo programa libera até R$ 5 mil para mulheres; saiba como solicitar

Por meio da provação de uma Medida Provisória, um novo programa será lançado, destinado às mulheres do país. Trata-se do Emprega + mulheres, que deve ser operado pela Caixa Econômica Federal, com o objetivo de incentivar as mulheres a terem maior participação no mercado de trabalho e área do empreendedorismo.

De acordo com o texto do projeto, as mulheres poderão receber até R$ 5.000 para investirem.

Novo crédito de até R$ 5 mil para mulheres

Uma nova linha de crédito foi liberada para mulheres que atuam como Microempreendedoras Individuais (MEI). Como já mencionado, a modalidade está sendo operada pela Caixa Econômica Federal e vai liberar o valor de até R$ 5.000 às trabalhadoras.

O benefício será concedido por meio do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital), disponibilizado pela Caixa. Ainda, de acordo com informações do novo empréstimo, as mulheres que foram vítimas de violência doméstica terão prioridade no acesso aos valores.

Como a nova linha de crédito vai funcionar?

A modalidade de crédito será liberada da seguinte forma:

Mulheres em pessoa física (PF), poderão solicitar até R$ 2.000 para o investimento;

Mulheres microempreendedoras individuais (MEI’s) poderão solicitar até R$ 5.000.

De acordo com informações do programa, as taxas de juros da linha de crédito são consideradas as mais baixas dentre se levado em conta outras modalidades.

O crédito pode ser contratado pelo Caixa Tem, no entanto, é válido salientar que o aplicativo deve estar atualizado. Ao acessar a conta, basta clicar na opção “SIM Digital” e conferir as condições.

Benefícios do Emprega + Mulheres

Além do microcrédito, o programa libera diversos serviços ao público feminino. De acordo com o texto aprovado, serão disponibilizados:

Suporte para prevenção e combate ao assédio sexual e outros tipos de violências que possam surgir dentro do local de trabalho;

Apoio à equidade salarial entre homens e mulheres que estão no mesmo cargo;

Extensão da licença-maternidade por mais 60 dias;

Oferta de auxílio creche;

Contribuição para a qualificação profissional às mulheres vítimas de violência doméstica.