Novos concursos DF? Veja o que diz governador reeleito

Ibaneis Rocha é o governador reeleito do Distrito Federal. Com um percentual de 50,30%, o político fez algumas declarações sobre novos concursos DF.

A vitória foi declarada após a apuração de 99,72% das urnas. No segundo mandato, Ibaneis informou que pretende ter um olhar todo especial para área da saúde e com isso realizar contratação de novos profissionais.

Vale lembrar que Ibaneis alcançou 832.633 votos, deixando para trás o seu concorrente Leandro Grass, que obteve 434.587 votos, chegando a somente 26,25% dos votos válidos.

Terão novos concursos DF?

De acordo com o governador, no primeiro mandato, a proposta foi a realização de reajustes salariais por meio da valorização do servidor político. Já no segundo mandato, Ibaneis informa que deseja liberar novos editais, entretanto, a promessa anterior ainda foi mantida.

Além disso, prometeu: “Vamos investir na rede toda, reforçar o que precisa reformar e construir novas unidades onde precisar. Também vamos realizar mais concursos públicos para fortalecer o quadro de pessoal”.

O site do TSE conta com os projetos de governo, o político reeleito afirma o compromisso realizar novos concursos públicos por meio de “garantir a composição de equipes multidisciplinares nas Unidades Básicas de Saúde“.

Outros editais para outras áreas também foram citados. De acordo com a promessa, haverá certames para:

O governador ainda cita “modernização da gestão ambiental” e, com isso, estima-se uma renovação do quadro de funcionários e recomposição da força de trabalho por meio dos novos concursos DF.

O que diz o PLDO?

O Projeto de Lei de Diretrizes e Bases traz a previsão de cerca de 41 mil vagas em vários órgãos. Com isso, as oportunidades visam realizar novos editais e também a contratação levando em conta os certames já realizados. A divisão do quantitativo de vagas se dá da seguinte forma:

32.379 cargos para provimento; e

para provimento; e 9.169 cargos para criação.

Vale lembrar que 504 vagas são no Poder Legislativo e 31.875 no Poder Executivo, entre autorizações e nomeações para os cargos de provimento.