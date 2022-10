Nubank anuncia o “Modo Rua”, sua nova medida de segurança

O Nubank anunciou nos últimos dias o lançamento de uma nova ferramenta de segurança aos seus clientes, o “Modo Rua”. Desta forma, será possível limitar o valor de transações quando o usuário estiver fora de casa, com o objetivo de evitar futuros problemas em casos de roubo ou furto. Vale informar que a nova ferramenta ainda deve começar a ser testada em parte dos clientes do banco digital.

“A inovação está no DNA do Nubank. Nosso desafio é proporcionar tranquilidade aos clientes, evitando e resolvendo as dores deles, ficando sempre um passo à frente. Diante das questões de segurança pública atuais, é mais importante do que nunca a prevenção. O Modo Rua é um recurso inovador, intuitivo e simples, e mais uma camada de proteção no sistema muito robusto que já temos”, disse Cristina Junqueira, cofundadora e CEO do Nubank no Brasil.

Mais informações sobre o Modo Rua

Como já dito anteriormente, a ferramenta “Modo Rua” deve permitir que os clientes do Nubank definam um limite de transações antes de sair de casa. Sendo assim, por se tratar de um mecanismo de segurança, ele deverá ser ativado na seção “Segurança” do aplicativo.

Ao acessar a seção, os clientes deverão selecionar uma rede Wi-Fi que consideram segura (como a casa do usuário) para definir um valor máximo de transações bancárias. De acordo com o Nubank, esse valor será válido para os serviços PIX, transferências bancárias e boletos.

Desta forma, assim que os usuários perderem a conexão com uma rede considerada segura, a função será ativada. Vale informar que para alterar o limite fora de uma conexão segura será necessário realizar a autenticação por reconhecimento facial.

“Com o Modo Rua, o Nubank avança nos cuidados com a sua segurança digital, usando a tecnologia para proteger e facilitar a vida dos nossos clientes. Essa novidade se soma a outros mecanismos de segurança que já oferecemos no app, como: aviso de golpe, autenticação multifatorial, modelos de inteligência artificial, e análise preditiva de riscos”, diz o Nubank em seu blog.

Conheça o SOS Nubank

Nos últimos meses os golpes e fraudes envolvendo o banco digital Nubank tem circulado cada vez mais pela internet. Pensando nisso, a fintech vem trabalhando para aprimorar seus mecanismos de segurança, além de criar a plataforma SOS Nu, onde os usuários que acabaram caindo em golpes ou sendo vítimas de furtos ou roubos podem esclarecer algumas dúvidas.

O banco digital reuniu no SOS Nu algumas dicas que podem ser úteis para os usuários que foram vítimas de algum crime virtual. Sendo assim, a plataforma permite que os internautas encontrem o passo a passo de como proceder nesses casos.

“Queremos que nossos clientes possam se proteger e ter fácil acesso ao que precisam saber nessa hora difícil. Nós trabalhamos sempre para manter nossos clientes mais seguros, não só com nossos produtos e serviços, mas também com conteúdo informativo e educacional.”, diz Cristina Junqueira, co-fundadora e CEO do Nubank no Brasil.

Apesar da plataforma SOS Nu reunir inúmeras dicas, os canais de atendimento da instituição são indispensáveis em casos de golpes virtuais. Mais informações sobre os mecanismos de segurança do Nubank podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.