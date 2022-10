Nubank facilita a isenção do cartão de crédito Ultravioleta

No mês de outubro o Nubank divulgou uma novidade no cartão Ultravioleta. A partir de agora, o banco digital deve reduzir a meta de investimento para os clientes que tem como objetivo obter a isenção dessa modalidade de cartão de crédito.

Isso significa que para conseguir a isenção no Ultravioleta do Nubank a partir de agora, é preciso ter R$ 50 mil investidos na plataforma do banco digital ou na corretora NuInvest. “Em outubro de 2022, nós atualizamos as condições de isenção de mensalidade do Nubank Ultravioleta, em que o cartão será gratuito para quem gastar R$ 5 mil ou mais por mês no cartão ou tiver, pelo menos, R$ 50 mil guardados ou investidos entre o Nubank e a NuInvest. Antes, era necessário ter pelo menos R$ 150 mil investidos para ter direito a isenção de mensalidade no cartão”, explica o Nubank em seu blog.

Vale lembrar que a mensalidade do cartão Ultravioleta para os clientes que não se enquadrarem nos critérios citados acima é de R$ 49. Sendo assim, apesar desses usuários precisarem pagar a anuidade, é possível aproveitar todos os benefícios que o cartão Ultravioleta oferece.

O cartão de crédito Ultravioleta

Entre os diversos produtos financeiros oferecidos pelo Nubank, podemos destacar o cartão Ultravioleta, feito de metal. Essa modalidade de cartão garante todas as vantagens dos cartões Mastercard Black, como salas VIP em aeroportos e seguros de viagem. Além disso, todas as compras realizadas na função crédito por meio do Ultravioleta do Nubank geram 1% de cashback.

Outro benefício do Ultravioleta é que diferente de grande parte das instituições financeiras, o cashback devolvido aos clientes nunca expira e cresce automaticamente a 200% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) ao ano. Para transferir o valor em cashback para a conta digital do Nubank os usuários precisam clicar em “Usar cashback”.

Após clicar em “Usar cashback”, os clientes serão redirecionados para outra página, onde devem selecionar a opção “Resgatar para a conta”. Por fim, basta digitar o valor desejado, confirmar a operação e inserir a senha de quatro dígitos. De acordo com o Nubank, os clientes Ultravioleta podem investir em fundos exclusivos ou trocar o cashback por milhas Smiles (sem limite de transferência).

Saiba como solicitar o cartão de crédito do Nubank

Assim como todos os serviços do Nubank, a solicitação do cartão de crédito Ultravioleta deve ser feita online. É possível solicitar o cartão acessando a área Ultravioleta no site do Nubank e digitando o CPF. Segundo o banco digital, para ter acesso a esse serviço não existe regra de renda mínima, no entanto, é necessário passar por uma análise de crédito.

Segundo informações disponibilizadas pela fintech, essa análise é feita automaticamente, assim que os novos clientes se cadastram. Além disso, são realizadas análises mensais para os cidadãos que já possuem o cartão de crédito tradicional.

Quando o cartão de crédito Ultravioleta é liberado, os clientes são comunicados dentro do aplicativo do Nubank e também por e-mail. Desta forma, basta que os usuários confirmem o desejo de adquirir o cartão.