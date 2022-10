NUBANK informa novas vagas de EMPREGO em São Paulo

O Nubank, principal Fintech da América Latina e uma das startups mais valiosas do mundo, informa abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho no estado de São Paulo.

Confira abaixo as oportunidades:

Engenheiro de Software – Exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD); Engenheiro de Sistemas (DevOps); Gerente de Tecnologia; Especialista de Dados – Vaga Exclusiva para Mulheres; Pessoa Engenheira de Dados Lead; Diversidade – Inclusão da Comunidade Negra; Diversidade – Inclusão de Pessoas com Deficiência; Analista de Risco de Mercado – Corretora; IT Risk SOX Governance Analista Sênior; Analista de Dados de Risco Operacional; Redator Técnico Sênior; Engenheiro de Software; Analista de Relações com Investidores; Gerente de Produto; Gerente de Produto, Técnico – Equipes de Plataforma; Gerente de Esquadrão de Eficiência Operacional e Engenharia de Processos; Especialista em Testes de Conformidade; Senior Staff Designer de Produto; Gerente Sênior de UX Design; Gerente de UX; Engenheiro de Segurança Blockchain; Engenheiro de Sistemas de TI Sênior; Analista de Políticas Públicas; Jud Ordena Líder; Engenheiro de Dados Líder; e Analista de Sistemas de TI Sênior.

Sobre a Nubank

A Nubank é uma startup brasileira fundada em 6 de maio de 2013 por David Vélez Vagner S.Teves Jr., Edward Wible e Cristina Junqueira focada no segmento financeiro. Seu segmento de atuação é conhecido como fintech, com o primeiro produto anunciado em 2014: um cartão de crédito com a bandeira da Mastercard sem anuidade totalmente controlado pelo smartphone.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Nubank e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

